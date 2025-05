Wyborcy PiS i KO mają jasne zdanie na temat kandydatów na prezydenta. Taki sondaż tuż przed ciszą wyborczą!

Sondaż Super Expressu: Wynik może rozgrzać kampanię do czerwoności, Polacy wskazali faworyta

Wyboru kandydata na prezydenta Polacy dokonają już w najbliższą niedzielę (1 czerwca). W drugiej turze wyborów zmierzą się ze sobą Karol Nawrocki i Rafał Trzaskowski. Co ciekawe, obaj nie są liderami środowisk, które ich popierają. Bo Rafał Trzaskowski jest co prawda wiceszefem PO, ale nigdy nie stał na czele tej formacji, pod wodzą której działa Koalicja Obywatelska. Zaś wskazanie przez Prawo i Sprawiedliwość na Karola Nawrockiego od razu było wielkim zaskoczeniem, bo Nawrocki nie jest politykiem, a jest prezesem Instytutu Pamięci Narodowej.

Co ciekawe jeszcze w 2005 roku w wyborach prezydenckich zmierzyli się liderzy dwóch głównych formacji, czyli Lech Kaczyński z PiS i Donald Tusk z PO. Ale już pięć lat później doszło do zmiany, bo kandydatem PO został Bronisław Komorowski. W kolejnych wyborach zaś PiS postawił na Andrzeja Dudę, który nie był politykiem z pierwszego rzędu, walczył on z chcącym zostać w Pałacu Prezydenckim Komorowskim.

Teraz zaś w wyborach 2025 PiS zdecydował, że nie wystawi własnego, partyjnego kandydata, a wesprze Karola Nawrockiego, kandydata obywatelskiego. Czy zdaniem wyborców tej partii, Prawo i Sprawiedliwość, postąpił słusznie? Sprawdził to dla "Super Expressu" Instytut Badań Pollster.

Okazuje się, że 53 proc. wyborców PiS wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 31 proc. "raczej tak". Natomiast 7 proc. odpowiedziało "raczej nie", a tylko 2 proc. "zdecydowanie nie", zaś 7 proc. nie ma zdanie w tej sprawie.

i Autor: SE

A jak wygląda postawnie na Rafała Trzaskowskiego zdaniem wyborców KO? Instytut Badań Pollster też to sprawdził. Aż 69 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", 22 proc. głosujących wskazało odpowiedź "raczej tak", 4 proc. "raczej nie", a nikt nie wskazał odpowiedzi "zdecydowanie nie". 5 proc. wyborców KO nie ma zdania.

i Autor: SE

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 28-29.05.2025 roku metodą CAWI na próbie 1039 dorosłych Polaków. Struktura próby była reprezentatywna dla obywateli Polski w wieku 18+. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł około 3 proc.

