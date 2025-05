Sławomir Mentzen w wyborach prezydenckich 2025 zajął trzecie miejsce. Z danych pierwszych sondażowych wyników exit poll wynika, że w pierwszej turze uzyskał wynik: 15,4 proc.

Jak mówi nasz korespondent, tuż po 21:00 najpierw pojawiły się wyniki dwóch kandydatów, którzy dostali najwięcej głosów, a dopiero potem pokazano pozostałe miejsce. Sławomir Mentzen powiedział, że to wynik historyczny a przy tym najwyższy wynik, który uzyskała Konfederacja. Reprezentujący Konfederację polityk mówił w czasie wieczoru wyborczego zwrócił się do swoich wyborców, że zdobył tak dobry wynik mimo przeciwności, np. ze strony mediów. Mentzen zastanawia się też, czy poprzeć któregoś z kandydatów w drugiej turze, relacjonuje nasz korespondent.

- Chciałbym zacząć od podziękowania mojej żonie Agnieszce, która sama znosiła te wszystkie miesiące, Kiedy jeździłem dosłownie po całej Polsce, kiedy byłem w dowolnym powiecie w Polsce, Byłem we wszystkich. Nie było mnie w moim domu. I gdyby nie moja żona Agnieszka, dla której lewo, kiedy ciężar zajęcie się domem, zajęciem się naszą trójką wspaniałych dzieci, to tej kampanii by nie było w żaden sposób nie dałbym rady włożyć tyle wysiłku w kampanię. Gdyby nie Agnieszka. Bardzo Ci dziękuję.

Mentzen podziękował też swoje mamie Elżbiecie:

- Też chcę podziękować mojej mamie, która była przez ostatnie miesiące chyba na moją najwierniejszą fanką. Oglądała każdy program, każde nagranie, każdą debatę, czytała, każdy artykuł, który na mój temat napisali ludzie. Więc uwaga do dziennikarze kłamali na mój temat. To mojej mamie się smutno przez Was robiło, więc wstydźcie się do na. Pisaliście przez te miesiące. Mamo, bardzo Cię kocham. Pozdrawiam. Bardzo Ci dziękuję z wsparcie.

***

Przypomnijmy, że do drugiej tury wyborów weszli kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski z wynikiem: 30,8 proc. oraz kandydat obywatelski, popierany przez Prawo i Sprawiedliwości Karol Nawrocki z wynikiem: 29,1 proc.

Pozostałe miejsca zajęli:

Sławomir Mentzen 15,4 proc.

Grzegorz Braun 6,2 proc.

Adrian Zandberg 5,2 proc.

Szymon Hołownia 4,8 proc.

Magdalena Biejat 4,1 proc.

Joanna Senyszyn 1,3 proc.

Krzysztof Stanowski 1,3 proc.

Marek Jakubiak 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz 0,5 proc.

Maciej Maciak 0,4 proc.

Marek Woch 0,1 proc.

Frekwencja w wyborach na prezydenta wyniosła 66,8 proc. - wynika z badania exit poll.