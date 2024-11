Na co umierają Polacy i jak badania kliniczne mogą wpłynąć na poprawę sytuacji?

Według Główne Urzędu Statystycznego choroby układu krążenia odpowiadają za 36% zgonów w Polsce, nowotwory za 24%, a choroby układu oddechowego za blisko 7%. To właśnie te schorzenia stanowią największe wyzwanie zdrowotne w naszym kraju. W ciągu 5 lat ABM sfinansowała 315 projektów z różnych dziedzin medycyny, takich jak onkologia (61 projekty), kardiologia (42 projekty), hematologia (15 projektów) czy psychiatria (10 projektów). Dzięki temu ponad 50 tysięcy pacjentów ma możliwość wzięcia udziału w badaniach klinicznych i eksperymentach badawczych, a ponad 121 tysięcy w badaniach epidemiologicznych.

Przykłady wpływu badań na zdrowie Polaków

Jednym z finansowanym przez ABM badaniem jest EMPATHY, prowadzone przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, które ocenia zastosowanie empagliflozyny i dapagliflozyny u pacjentów hospitalizowanych z ostrą niewydolnością serca. Celem badania jest nie tylko poprawa jakości życia pacjentów, ale również zmniejszenie liczby hospitalizacji i śmiertelności. Wyniki tego projektu mogą wyznaczyć nowy standard w leczeniu niewydolności serca, które pozostaje jednym z najczęstszych przyczyn zgonów w Polsce.

Równie istotnym projektem jest RAFTING-2019, realizowany przez Gdański Uniwersytet Medyczny. Badanie to koncentruje się na opracowaniu terapii chłoniaka Hodgkina, która nie wymaga zastosowania promieniowania. U pacjentów z wczesnym stadium tej choroby, dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod chemioterapii, możliwe jest ograniczenie ryzyka długoterminowych skutków ubocznych, takich jak wtórne nowotwory. Wyniki tego badania mają szczególne znaczenie, zwłaszcza dla młodszych pacjentów, którzy dzięki nowej terapii mogą uniknąć powikłań związanych z ekspozycją na promieniowanie.

W obszarze terapii celowanych warto wspomnieć o badaniu DIPGen, realizowanym w Instytucie „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Projekt ten dotyczy leczenia glejaków mostu u dzieci, wykorzystując wyniki badań genetycznych do opracowania terapii personalizowanych. Glejak mostu to nowotwór o bardzo złym rokowaniu, a jego leczenie jest niezwykle trudne. Zastosowanie nowoczesnych technik genetycznych pozwala na dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb pacjenta, co zwiększa skuteczność leczenia i daje nadzieję na poprawę rokowań.

Nie można również pominąć badania PREVENT-MINS Trial, które prowadzone jest przez Uniwersytet Jagielloński. Projekt ten bada zastosowanie iwabradyny w prewencji uszkodzenia mięśnia sercowego u pacjentów poddawanych operacjom niekardiochirurgicznym. Uszkodzenia mięśnia sercowego w takich przypadkach są częstą komplikacją, która znacząco obniża rokowania pacjentów. Jeśli badanie potwierdzi skuteczność iwabradyny, terapia ta może znaleźć szerokie zastosowanie w praktyce klinicznej, ratując życie wielu pacjentów.

Dzięki badaniom finansowanym przez ABM pacjenci zyskują dostęp do nowoczesnych technologii medycznych, które nie tylko poprawiają jakość życia pacjentów, ale także przyczyniają się do zmniejszenia liczby zgonów. Projekty takie jak EMPATHY, RAFTING-2019 czy DIPGen pokazują, jak ogromny potencjał mają niekomercyjne badania kliniczne. Wsparcie tych inicjatyw przekłada się na konkretne korzyści: lepsze leczenie, mniej powikłań i większe szanse na przeżycie dla tysięcy pacjentów.

Agencja Badań Medycznych pokazuje, jak ważna jest inwestycja w badania naukowe dla poprawy zdrowia publicznego. Dzięki wsparciu innowacyjnych projektów medycznych możliwe jest nie tylko zmniejszenie liczby zgonów, ale także poprawa jakości życia tysięcy Polaków.