Pediatryczne badania kliniczne szansą dla najmłodszych pacjentów

Badania kliniczne w populacji pediatrycznej pozwalają na opracowanie szybszych i skuteczniejszych interwencji dostosowanych do specyficznych potrzeb dzieci. Należy mieć na uwadze, że dzieci znacznie różnią się od dorosłych pod względem cech fizjologicznych, rozwojowych, psychologicznych, a także farmakologicznych. Przyjmowanie przez dzieci leków przeznaczonych dla osób dorosłych zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia różnego rodzaju powikłań oraz działań niepożądanych. Zastosowanie leków poza ich zarejestrowanym wskazaniem to zarówno ogromne narażenie małego pacjenta jak również znaczące skutki prawne dla lekarza je przepisującego.

W Polsce prowadzonych jest obecnie 218 badań klinicznych z udziałem małoletnich. Dla porównania, badań z udziałem dorosłych prowadzonych jest obecnie 2045 (ClinicalTrials.gov, 17.06.2024). Różnice te mogą wynikać z faktu, że pediatryczne badania kliniczne wiążą się z jeszcze większą ostrożnością z uwagi na wiek oraz zmiany zachodzące w organizmach osób małoletnich, a także dodatkowymi regulacjami dotyczącymi realizacji badań pediatrycznych.

Regulacje zarówno polskie, jak i międzynarodowe mają na celu zagwarantowanie, że badania kliniczne z udziałem dzieci są prowadzone w sposób bezpieczny i etyczny. Pediatryczne badania kliniczne zapewniają bezpieczne i skuteczne terapie przynosząc wiele korzyści dla tej szczególnej grupy pacjentów. Są kluczowe dla rozwijania nowych metod leczenia, czy poprawy standardów opieki medycznej najmłodszych. Przeprowadzanie takich badań jest niezbędne dla dalszego postępu w leczeniu dzieci i młodzież oraz ochrony zdrowia młodych pacjentów na całym świecie.

Biorąc pod uwagę złożoność procesów związanych z realizacją i udziałem w badaniach klinicznych niezmiernie istotnym elementem jest edukacja, która musi być skierowana do wszystkich stron biorących w nich udział.

Wychodząc naprzeciw potrzebom w zrozumieniu celu badań klinicznych Agencja Badań Medycznych wraz z partnerami serwisu Pacjent w badaniach klinicznych oraz zaproszonymi ekspertami, wspiera dzieci biorące w nich udział, a także ich rodziców, tworząc materiały edukacyjne skierowane do tej konkretnej grupy odbiorców.

W celu wprowadzenia najmłodszych pacjentów w tematykę badań klinicznych, Agencja Badań Medycznych we współpracy z partnerami opracowała m.in. bajkę „Zosia w badaniu klinicznym”.

Bajka za pomocą przedstawienia realnych przygód małego bohatera zaznajamia czytelnika z podstawową terminologią oraz zagadnieniami związanymi z udziałem w badaniu klinicznym. Ponadto, Agencja przygotowała także „Poradnik dla rodziców”, w którym każdy dorosły znajdzie pełen zakres informacji dotyczący udziału jego dziecka w badaniu klinicznym. Opracowanie to, ma pomóc w podjęciu decyzji o udziale w badaniu klinicznym, a także odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących udziału w badaniach.

Pacjent w badaniach klinicznych to projekt o charakterze edukacyjnym, skierowany do pacjentów oraz ich rodzin, mający na celu dostarczenie rzetelnej, obiektywnej i łatwej do zrozumienia wiedzy w obszarze badań klinicznych.