16-latek driftował motocyklem po mieście. Policja przerwała jego popisy

Zielonogórska policja otrzymała liczne sygnały o motocykliście, który swoimi manewrami stwarzał poważne zagrożenie na drogach. Wśród zgłoszeń powtarzały się informacje o celowym wprowadzaniu maszyny w poślizg oraz jeździe na jednym kole, często bezpośrednio po ruszeniu ze skrzyżowania przy zielonym świetle.

Swoje popisy nastolatek skrupulatnie uwieczniał, by następnie publikować nagrania w internecie, licząc na uznanie. Jednak to nie tylko jego własne materiały wideo pomogły w identyfikacji. Kluczowe okazały się nagrania z miejskiego monitoringu, które uchwyciły niebezpieczne zachowania młodego kierowcy na ulicach Zielonej Góry. Dzięki nim funkcjonariusze bez problemu wytypowali sprawcę.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że szarżujący na jednośladzie motocyklista to zaledwie 16-letni chłopiec. Co więcej, okazało się, że nastolatek nie posiadał żadnych uprawnień, pozwalających mu na kierowanie takim pojazdem.

Sprawa 16-latka trafi do sądu rodzinnego

Z uwagi na fakt, że chłopak nie osiągnął jeszcze pełnoletności, jego losem zajmie się teraz sąd rodzinny. To przed tym organem 16-latek odpowie za popełnione czyny jako nieletni. W aktach sprawy znajdą się nie tylko nagrania zarejestrowane przez miejskie kamery, ale również filmy, które chłopak sam wrzucał do internetu.

Zatrzymanie nieletniego pirata drogowego było możliwe dzięki doskonałej współpracy policjantów z zielonogórskiej drogówki oraz operatorów Centrum Monitoringu Wizyjnego Urzędu Miasta w Zielonej Górze. W związku z licznymi skargami mieszkańców na hałasujące w nocy motocykle i samochody, mundurowi zapowiedzieli już kolejne, zintensyfikowane kontrole w centrum miasta.

Driftowanie i jazda na jednym kole są surowo karane

Mundurowi przypominają, że wszelkie próby wprowadzania pojazdu w kontrolowany poślizg czy jazda na jednym kole dozwolone są wyłącznie na zamkniętych i odpowiednio przystosowanych do tego obiektach, takich jak lotniska, specjalne tory czy Ośrodki Doskonalenia Techniki Jazdy. Podejmowanie takich manewrów w normalnym ruchu ulicznym stwarza bezpośrednie zagrożenie zarówno dla samego wykonawcy, jak i dla innych uczestników drogi.

„Zgodnie z nowelizacją przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym, które weszły w życie 30 marca 2026, celowe wprowadzanie pojazdu w poślizg (driftowanie) oraz celowa utrata styczności z nawierzchnią chociażby jednego z kół jest zakazana i policjanci mogą zatrzymać kierującemu za takie wykroczenie prawo jazdy”

– przypomniała podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.