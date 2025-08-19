Miał torbę pełną podejrzanych tabletek. Wpadł w pociągu do Berlina

Przemyt w pociągu do Berlina

Podczas wspólnego patrolu funkcjonariusze SOK i SG w pociągu relacji Warszawa Wschodnia – Berlin zwrócili uwagę na mężczyznę, którego znali z wcześniejszych działań operacyjnych. Postanowili przeprowadzić kontrolę.

2000 tabletek oksykodonu w bagażu

Bagaż mężczyzny okazał się wypełniony blisterami tabletek niewiadomego pochodzenia, zabezpieczonymi gumkami. Podejrzanego wyprowadzono z pociągu na stacji w Świebodzinie, gdzie wezwano patrol policji z Komendy Powiatowej w Świebodzinie z psem wyszkolonym do wykrywania narkotyków. Jak informuje Straż Ochrony Kolei – „Już pierwsza próba potwierdziła obecność środków odurzających w bagażu”.

Na miejsce wezwano technika kryminalistyki, który potwierdził, że zabezpieczone substancje to około 2000 tabletek oksykodonu.

Oksykodon – silny opioid

Oksykodon to silnie uzależniający lek opioidowy, który nielegalnie wprowadzany jest do obrotu jako narkotyk. Substancja ta, ze względu na swoje silne działanie przeciwbólowe i euforyczne, jest nadużywana, co prowadzi do szybkiego uzależnienia.

Po zakończeniu czynności, zatrzymany 23-letni mieszkaniec Kielc został przekazany policji, która prowadzi dalsze dochodzenie w tej sprawie. Funkcjonariusze ustalają źródło pochodzenia narkotyków oraz ich przeznaczenie.

