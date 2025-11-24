Prokuratura oskarża 13-latkę o zaplanowanie zabójstwa 43-letniej Polki, Marty B., w marcu br.

Dziewczynka zadała ofierze 143 ciosy nożem, w tym 65 w głowę i szyję, a po zbrodni próbowała podpalić dom.

Obrona twierdzi, że oskarżona działała w stanie ograniczonej odpowiedzialności.

Poznaj szokujące szczegóły tej brutalnej zbrodni i dowiedz się, co jeszcze ujawniono w sądzie.

43-latka z Lubuskiego ofiarą zabójstwa na Wyspach. Ruszył proces 13-latki

Zdaniem prokuratury 13-latka oskarżona o zabójstwo 43-letniej Polki wszystko zaplanowała - informuje serwis bham.pl. Do zbrodni doszło w marcu br., a według ustaleń śledczych dziewczynka informowała wcześniej swoje koleżanki i kolegów, że może jej nie być w szkole przez pewien czas, i sprawdzała w internecie, jaka kara grozi 13-latkowi skazanemu za morderstwo. Oskarżona twierdziła na początku, że Martę B. zaatakował ktoś inny, choć po tym jak sama trafiła do szpitala, jeden z policjantów i pielęgniarka mieli widzieć, jak się uśmiecha. Ponadto po zbrodni podpaliła dom kobiety, ale pożar nie zdążył się rozprzestrzenić.

Tymczasem obrona dziewczynki zdążyła już przyznać, że doszło do "bezprawnego zabójstwa", choć zdaniem adwokatów 13-latka działała w stanie ograniczonej odpowiedzialności - prokuratura twierdzi natomiast, że planowała zbrodnię kilka tygodni. Przed sądem w Lincoln ruszył kilka dni temu proces domniemanej zabójczyni, w czasie którego ujawniono, że zadała ona ofierze 143 ciosy nożem, w tym 65 w głowę i szyję, a jednym z uderzeń przebiła czaszkę 43-latki, co miało wymagać znacznej siły.

Jak informuje "Gazeta Lubuska", Marta B. pochodziła z województwa lubuskiego, z którego wyemigrowała na Wyspy Brytyjskie w 2010 r. Na początku mieszkała w Londynie, ale później przeprowadziła się do Wellingborough, gdzie wychowywała troje dzieci.

- Wszyscy ją tak kochaliśmy, a tragiczne okoliczności jej śmierci będą nas prześladować do końca życia. Nie sądzimy, że kiedykolwiek się z tym pogodzimy. Jesteśmy zrozpaczeni myślą, że nigdy więcej nie zobaczymy naszej ukochanej Marty. Będzie nam jej brakowało ponad słowa i nigdy nie zostanie zapomniana - napisała po zbrodni rodzina 43-letniej Polki.