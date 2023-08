Świebodzin. 34-latek strzelał do przechodniów!

W wieczorny poniedziałek 34-latek z bronią siał postrach na osiedlu w Świebodzinie. - Patrol ustalił, że podejrzany miał kilkukrotnie wystrzelić z rewolweru z jadącego samochodu, następnie wymachiwać nim i grozić ludziom na osiedlu. Miał również grozić bronią świadkom usiłującym go zatrzymać oraz zmusić do określonego zachowania w postaci odstąpienia od obywatelskiego zatrzymania, między innymi poprzez wycelowanie w jego kierunku i oddanie strzału. Groził również mężczyźnie, który zablokował mu drogę pojazdem, zmuszając go do odjechania, by móc uciec - przekazała świebodzińska policja.

Funkcjonariusze szybko ustalili tożsamość niebezpiecznego mężczyzny. W pobliżu jego miejsca zamieszkania znaleźli auto, którym się poruszał, a w mieszkaniu broń. Jak się okazało, był to czarnoprochowy rewolwer, na który nie jest wymagane zezwolenie. Mundurowi zabezpieczyli broń, jednak jego właściciela nie było na miejscu.

34-latek z zarzutami

Mężczyzna ukrywał się, jednak w wyniku działań policjantów z Wydziału Kryminalnego już rankiem następnego dnia został zatrzymany. Posiadał przy sobie niewielkie ilości tabletek Ecstasy. 34-latek usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa, gróźb, zmuszanie do określonego zachowania, posiadanie środków odurzających. - W związku z charakterem czynu Prokurator Rejonowy w Świebodzinie wystąpił do Sądu Rejonowego w Świebodzinie z wnioskiem o tymczasowy areszt. Sąd przychylił się do wniosku śledczych i aresztował 34-latka - poinformowała policja.

i Autor: KPP w Świebodzinie Chwile grozy w Świebodzinie. Uzbrojony mężczyzna strzelał do przechodniów!