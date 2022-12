Dwa ciała w mieszkaniu w Zielonej Górze! Były w strasznym stanie

Do makabrycznego odkrycia doszło w mieszkaniu przy ul. Akacjowej w Zielonej Górze, gdzie ujawniono ciała dwóch osób. Do zdarzenia doszło w środę, 14 grudnia, w godzinach południowych. Na miejscu interweniowała najpierw policja, ale mundurowi poprosili następnie o pomoc funkcjonariuszy straży pożarnej w Zielonej Górze, by otworzyli drzwi. Ujawnione na miejscu ciała znajdowały się w stanie rozkładu, więc nadal nie potwierdzono, czy należą do zameldowanych tam kobiety i mężczyzny. Jak informuje Lubuskie24.pl, mieszkańcy bloku przy Akacjowej mieli się od dłuższego czasu skarżyć na wydobywający się z lokum smród. W środku znajdowały się podobno sterty śmieci, a w całym mieszkaniu miał być pełno robactwa. Szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury w Zielonej Górze.

- Czekamy m.in. na wyniki badań DNA, dzięki którym będzie można potwierdzić tożsamość denatów - mówi podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

