i Autor: Krystian Janik

Wybory 2023

Incydent wyborczy w powiecie zielonogórskim. Mężczyzna wyniósł kartę do głosowania z lokalu. Musiała interweniować policja

H.S 18:20 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

15 października Polacy ruszyli do lokali wyborczych by oddać swój głos. Do godzin popołudniowych nie zostały odnotowane większe incydenty wyborcze. W powiecie zielonogórskim doszło tylko do jednego takiego zdarzenia. Mężczyzna wyniósł kartę do głosowania z lokalu. Co mu grozi?