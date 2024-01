Ile mu grozi?

Koszmarny wypadek. Sprawcę znaleziono w ciężkim stanie w krzakach. Łukasz T. czeka na wyrok

Do śmiertelnego wypadku w Nowogrodzie Bobrzańskim doszło w czwartek, 26 stycznia, ub.r. Kierujący audi z potężną siłą uderzył w forda i mazdę. Kierujący fordem zginął na miejscu, jego żona trafiła do szpitala. Łukasz I., kierowca audi uciekł, z miejsca wypadku zabrał go brat. Na nogi postawiono 80 zielonogórskich policjantów. Uciekinier został znaleziony w ciężkim stanie w krzakach. Dziś Łukasz czeka na wyrok. Grozi mu kara do 12 lat więzienia.