To on miał podłożyć wybuchową paczkę w Siecieborzycach. Był znany organom ścigania, ale sąd miał "trudności kadrowe"

Śmiertelny wypadek w Nowogrodzie Bobrzańskim

W śmiertelnym wypadku w Nowogrodzie Bobrzańskim pod Zieloną Górą zginął 57-latek, a dwie osoby zostały ranne. Do zdarzenia doszło w czwartek, 26 stycznia, ok. godz. 17.30, na prostym odcinku ul. Żarskiej. Według wstępnych ustaleń policji kierujący audi 32-latek zjechał nagle na przeciwległy pas ruchu, zderzając się z fordem, którym jechali 57-latek i 44-latka - jego pasażerka. Oba auta uderzyły następnie w samochód osobowy, który jechał tą samą trasą. Kobieta i mężczyzna zostali zakleszczeni w pojeździe, a 32-latek, mimo ciężkich obrażeń ciała, ruszył do pieszej ucieczki - nic poważnego nie stało się z kolei kierowcy trzeciej osobówki. 57-latek zginął na miejscu, natomiast 44-latka trafiła z obrażeniami ciała do szpitala, lecz nie wiadomo, w jakim stanie. Tymczasem policja w Zielonej Górze wszczęła poszukiwania za domniemanym sprawcą wypadku, w których brało udział 80 policjantów i strażacy.

- Ok. godz. 1.30 w piątek, 27 stycznia, otrzymaliśmy informację od świadka, który szedł przed teren jednego z osiedli w Nowogrodzie Bobrzańskim, że w zaroślach leży mężczyzna. Okazało się, że to poszukiwany 32-latek. Podejrzewam, że gdyby nie został znaleziony, to mógłby już nie żyć, bo miał poważne obrażenia, a do tego było przecież bardzo zimno. Poszkodowany trafił do szpitala, gdzie przebywa w asyście policji. To mieszkaniec Nowogrodu Bobrzańskiego - mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

To nie wszystko, bo jak dodaje kobieta, do sprawy zostały ponadto zatrzymane 4 inne osoby, które jeszcze w piątek miały zostać przesłuchane. Sprawą wypadku w Nowogrodzie Bobrzańskim zajęła się również prokuratura.

Sonda Co jeszcze można zrobić, by wypadków na polskich drogach było mniej? Wprowadzić więcej akcji edukacyjnych, by kierowcy wykazali więcej empatii dla innych na drogach W tej sprawie nic więcej nie można już zrobić - to kwestia naszej mentalności, która prowadzi do łamania przepisów drogowych Jeszcze bardziej zaostrzyć kary Wyłożyć więcej pieniędzy na drogowe inwestycje