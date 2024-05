Kupujesz bilety na letnie festiwale? Uważaj na oszustów!

Oszuści żerują na osobach, które kupują bilety na letnie festiwale i koncerty. Uważaj na podejrzane okazje w internecie

Zbliża się sezon letnich festiwali. Koncerty, przedstawienia teatralne, pokazy filmów - takie imprezy od lat przyciągają tłumy Polaków, a bilety często sprzedają się jak świeże bułeczki. Nic dziwnego, że potem wiele osób szuka różnych internetowych okazji, chcąc kupić taniej bilet na wymarzony festiwal lub nabyć je od osoby, która chce się ich z jakichś powodów pozbyć. Niestety, takie transakcje bywają ryzykowne. Policjanci ostrzegają przed naciągaczami, którzy żerują na osobach chcących kupić okazyjnie bilety na zbliżające się letnie festiwale!

Mieszkanka Wschowy w województwie lubuskim straciła niedawno pieniądze z powodu oszusta, na którego trafiła w sieci

Pewna mieszkanka Wschowy w województwie lubuskim straciła niedawno pieniądze z powodu oszusta, na którego trafiła w sieci. Jak piszą policjanci z lubuskiego na swojej stronie internetowej, 26-latka zamieściła na kilku portalach społecznościowych informację o tym, że chce kupić bilety na pewien koncert. Opowiedział jej jakiś mężczyzna, który twierdził, że ma je na sprzedaż. Kobieta miała zrobić przelew, a potem dostać bilety na mejla. Pieniądze wpłaciła, biletów nie dostała.

"Do zakupu biletu „z drugiej ręki” najlepiej wykorzystać służący do tego portal pośredniczący"

Co radzą policjanci? "Pamiętajmy, aby przy zakupie biletów na interesujące nas wydarzenia starać się bezpośrednio kontaktować z oferentami, aby sprawdzać czy mamy do czynienia z zaufanym źródłem. Pamiętajmy też, aby nie wchodzić w linki nadesłane w wiadomościach. W każdym przypadku jeśli chodzi o nasze pieniądze zachowujmy zasadę ograniczonego zaufania. Do zakupu biletu „z drugiej ręki” najlepiej wykorzystać służący do tego portal pośredniczący. Ta forma odsprzedaży jest często wręcz promowana przez organizatorów danego wydarzenia jako ta sprawdzona".

