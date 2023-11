Open’er 2024 tylko dla nielicznych!? Mało kogo będzie stać na bilet. Ceny powalają

Nie chciał ich Polsat, znaleźli inną stację. Kabarety wracają do telewizji. Gdzie i kiedy?

Przyszłoroczny Open'er zapowiada się bardzo ciekawie. Organizatorzy co roku dokładają starań, by zestaw artystów, którzy wystąpią na festiwalu był taki, by każdy miłośnik muzyki znalazł cos dla siebie. Już wiadomo, że w przyszłym roku wystąpią dwie megagwaizdy - Foo Fighters i Dua Lipa. Pula biletów early bids już się wyprzedała, właśnie ruszyła sprzedaż w regularnych cenach. Ostrzegamy, że tanio nie będzie. Kto będzie chciał uczestniczyć w tym wakacyjnym święcie muzyki, musi się przygotować na duży wydatek. Karnet na czterodniową imprezę po raz pierwszy w historii opiewa na czterocyfrową kwotę.

Ceny biletów na Open'er 2024

Na przyszłoroczny festiwal dostępne są karnety czterodniowe, karnety weekendowe i bilety jednodniowe. Dodatkowo przy wykupie karnetu można wybrać opcję z polem namiotowym.

Karnet na 4 dni - 1039 zł

Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1305 zł

Karnet weekendowy (piątek, sobota) - 759 zł

Karnet weekendowy + pole namiotowe - 935 zł

Bilety jednodniowe - 495 zł

Do podanych kwot należy doliczyć jeszcze opłaty serwisowe, które wynoszą 5 proc. ceny każdego biletu/karnetu. Powyższe ceny obowiązują do 10 czerwca 2024 r. Po tym terminie nastąpi kolejna zwyżka ceny.