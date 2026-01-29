Mężczyzna na liniach energetycznych. Służby w pełnej gotowości

W środę, 28 stycznia wieczorem, w Gubinie (woj. lubuskie) doszło do niebezpiecznego incydentu, który sparaliżował część miasta. Około godziny 19:30 mężczyzna wszedł na linie energetyczne na skrzyżowaniu ulic Kresowej i Kujawskiej. Jak informuje lokalny portal newslubuski.pl, według relacji świadków poruszał się pomiędzy słupami, kucał na ich szczytach i nie reagował na wezwania do zejścia. Sytuacja była skrajnie ryzykowna zarówno dla niego, jak i dla mieszkańców okolicy.

Wielka mobilizacja strażaków i policji

Na miejsce skierowano aż pięć zastępów straży pożarnej, w tym dwa podnośniki hydrauliczne. Ratownicy rozstawili skokochron, podstawiali drabiny i prowadzili rozmowy z mężczyzną z kosza podnośnika. W działaniach uczestniczyli również policjanci, ratownicy medyczni oraz pogotowie energetyczne. Po blisko dwóch godzinach negocjacji, tuż przed godziną 22:00, udało się nakłonić mężczyznę do zejścia. Został bezpiecznie sprowadzony na ziemię i przekazany medykom.

Część miasta bez prądu

Aby umożliwić służbom bezpieczne działanie, konieczne było odłączenie napięcia. Jak informowała spółka Enea Operator, prąd wyłączono na kilkunastu ulicach w mieście, m.in. Cmentarnej, Długiej, Gdyńskiej, Pułaskiego, Kresowej, Krótkiej, Kujawskiej, Małej, Mylnej, Okrężnej, Ukrytej, Wiśniowej i Źródlanej. Po zakończeniu akcji dostawy energii zostały przywrócone.

Co skłoniło go do wejścia na słup? Policja bada sprawę

Mężczyzna trafił do szpitala na badania. Na razie nie wiadomo, dlaczego wszedł na linie energetyczne. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia.

Podobne przypadki w Polsce

Chociaż takie sytuacje, w których ktoś wchodzi na słupy energetyczne, zdarzają się dość rzadko, za każdym razem wymagają natychmiastowej reakcji służb i odłączenia prądu, co powoduje liczne niedogodności dla mieszkańców. W takich przypadkach priorytetem jest jednak bezpieczeństwo zarówno osoby znajdującej się na wysokości, jak i innych osób, które znajdują się w rejonie zdarzenia.

