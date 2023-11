i Autor: Janitors/cc0/Pixabay.com Pieszy stracił przytomność na przejściu w Zielonej Górze, po tym jak potrącił go bus dostawczy marki Iveco, zdj. ilustracyjne

Koszmar w poniedziałkowy poranek

Nieprzytomny pieszy zabrany z przejścia po potrąceniu! Policja nie może nic zrobić bez tej informacji

Pieszy stracił przytomność na przejściu w Zielonej Górze, po tym jak potrącił go bus dostawczy marki Iveco. Do wypadku doszło w poniedziałek, 27 listopada, u zbiegu ulic Wyszyńskiego i Wiśniowej. Poszkodowany został zabrany do szpitala, ale policjanci nie wiedzą, czy to jego obrażenia doprowadziły do utraty przytomności, czy może stoi za tym inna przyczyna.