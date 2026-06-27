Padł dziejowy rekord gorąca w Polsce! 38,9 stopni w Słubicach

Rekordowy upał w Polsce. W Słubicach termometry pokazały 38,9 st. Celsjusza

Sobota, 27 czerwca 2026 roku przeszła do historii polskiej meteorologii. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w Słubicach w województwie lubuskim odnotowano 38,9 st. C. To najwyższa temperatura, jaką kiedykolwiek zmierzono w Polsce w czerwcu. Najwyższą temperaturę w historii polskich pomiarów odnotowano 29 lipca 1921 roku w Prószkowie na Opolszczyźnie. Wtedy termometry pokazały 40,2 st. C.

Synoptycy podkreślają jednak, że obecna fala gorąca jeszcze się nie skończyła. Wręcz przeciwnie – najtrudniejszy dzień dopiero przed nami. Z prognoz IMGW wynika, że w niedzielę na zachodzie Polski temperatura może lokalnie osiągnąć nawet 42 st. C. Oznaczałoby to wartości niespotykane w czerwcu i bardzo zbliżone do historycznego rekordu Polski.

Niemal cały kraj objęty alertami. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek, 29 czerwca

W związku z upałami niemal cały kraj został objęty ostrzeżeniami. W większości województw obowiązują alerty trzeciego, najwyższego stopnia. Niższe, drugiego stopnia, wydano jedynie dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz części województw pomorskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. Ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 20 w poniedziałek, 29 czerwca.

IMGW apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności. Podczas tak wysokich temperatur należy ograniczyć przebywanie na słońcu, pić dużo wody i unikać wysiłku fizycznego w najgorętszych godzinach dnia.

Prognozy pokazują, że gorące powietrze utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Dopiero od środy mieszkańcy północno-zachodniej Polski odczują wyraźne ochłodzenie. Temperatura spadnie tam do około 20–21 st. C.

Na większą zmianę pogody trzeba będzie poczekać do przyszłego weekendu. Według 10-dniowej prognozy IMGW od soboty, 4 lipca, w całym kraju zrobi się znacznie chłodniej. Maksymalna temperatura będzie wynosić od 19 do 24 st. C.

Do tego czasu Polska pozostanie pod wpływem wyjątkowo gorącej masy powietrza. Synoptycy nie wykluczają, że kolejne dni przyniosą następne rekordy temperatur.

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