Poważna kolizja na S3. Mimo utrudnień kierowcy spisali się na medal!

Wypadek i błyskawiczna reakcja kierowców

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 22 czerwca, na odcinku S3 między Nową Solą a Zieloną Górą. Zderzyły się tam dwa pojazdy, a ruch w kierunku Zielonej Góry natychmiast stanął. W ciągu kilku minut utworzył się kilkukilometrowy korek, który mógł sparaliżować dojazd służb ratunkowych.

Tak się jednak nie stało. Kierowcy – mimo stresu i nagłego zatrzymania ruchu – zachowali pełną odpowiedzialność. Od razu zaczęli ustawiać auta tak, by stworzyć szeroki, wyraźny korytarz życia. Policja i ratownicy mogli przejechać bez zatrzymywania się choćby na sekundę.

– Kierowcy zachowali się wzorowo. Korytarz życia powstał natychmiast, co pozwoliło służbom szybko i bezpiecznie dotrzeć na miejsce zdarzenia – podkreśla podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Dlaczego to takie ważne? Każda minuta decyduje o życiu

Służby przypominają, że korytarz życia to nie uprzejmość, lecz obowiązek – i realna pomoc dla osób, które mogą walczyć o życie.

– Krótki czas dojazdu służb zwiększa szanse poszkodowanych na przeżycie. Dlatego tak ważne jest, aby kierowcy reagowali natychmiast, gdy widzą tworzący się zator – zaznacza podinsp. Stanisławska.

W tym przypadku kierowcy nie tylko umożliwili szybki dojazd policji i ratowników, ale także przyspieszyli rozładowanie korka. Po wykonaniu czynności na miejscu zdarzenia służby mogły szybko wydzielić pas ruchu i umożliwić kierowcom dalszą jazdę.

Wakacje, tłok na drogach i obowiązek, o którym trzeba pamiętać

Policja przypomina, że w okresie wakacyjnym ruch na drogach ekspresowych i autostradach jest znacznie większy, a ryzyko zatorów – dużo wyższe. Dlatego kierowcy muszą reagować natychmiast, gdy tylko widzą, że ruch zaczyna zwalniać.

– Korytarz życia tworzymy od razu, gdy droga zaczyna się blokować. I co równie ważne – nie wracamy na poprzednie miejsce po przejeździe służb. Nie wolno też jechać korytarzem pod prąd, bo to stwarza ogromne zagrożenie – przypomina podinsp. Stanisławska.

Tym razem kierowcy z powiatu zielonogórskiego pokazali, że potrafią działać odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami. Ich szybka reakcja mogła mieć kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa uczestników wypadku.

To przykład, który – jak podkreślają policjanci – warto naśladować zawsze, wszędzie i bez wyjątku.

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