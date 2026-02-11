Proboszcz ujawnił finanse parafii

Kwestie finansowe związane z kościołem od lat budzą emocje wśród społeczeństwa. Nic więc dziwnego, że coraz więcej duchownych stara się być transparentnymi pod tym względem i dzieli się z wiernymi szczegołówymi informacjami.

W związku z sezonem wizyt duszpasterskich, który już za nami wiele parafii w Polsce na przestrzeni ostatnich tygodni publikowało raport o tym, ile udało się zebrać w kopertach. Pisaliśmy o tym m.in. tutaj: Tyle zebrał z kolędy. W kopertach było kilkadziesiąt tysięcy złotych. Teraz jednak parafie zaczynają "chwalić się" tym jak wyglądały finanse parafii w 2025 roku. Na taki ruch zdecydowała się np. parafia św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze.

Sprawozdanie finansowej zielonogórskiej parafii

Parafia Św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze 8 lutego podzieliła się sprawozdaniem finansowym w mediach społecznościowych, które powstało we współpracy z Radą Ekonomiczną. Wynika z niego, że:

Liczba mieszkańców parafii to 3528 osób

Średnia liczba wiernych na niedzielnych Mszach św. to ok. 450 osób

To właśnie od tych osób pochodzą wszystkie datki parafii.

Nie otrzymujemy pieniędzy z kurii, od państwa ani z Funduszu Kościelnego. Ekonomiczna Rada Parafialna ma stały wgląd w finanse parafii, które są prowadzone z pełną transparentnością i przejrzystością - informuje parafia w komunikacie na Facebooku.

Ile więc wyniosły przychody parafii w 2025 roku? Z darowizn proboszcz uzbierał aż 526 686,25 zł. Wydatki natomiast osiągnęły kwotę o wysokości 553 892,66 zł. Sporą część tej kwoty pochłonęły remonty - 280 tys. zł.

Utrzymanie parafii i media: ponad 131 000 zł. Ostatnie faktury za ogrzewanie całego budynku wynosiły 12–13 tys. zł. Koszty te co roku rosną - informuje parafia w komunikacie na Facebooku.

Zarobki proboszcza w Zielonej Górze

W sprawozdaniu ujawnono także, ile wyniosła "pensja" proboszcza oraz wikariusza. Wysokość ich wypłaty jest taka sama, lecz w przypadku proboszcza podatek ZUS wynosi 800 zł, a u wikariusza nieco mniej bo 600.

Środki przeznaczone bezpośrednio dla księży to ofiary składane przy zamawianiu intencji mszalnych. Średnia ofiara za intencję wynosiła 79–85 zł. Średnio miesięcznie każdy z kapłanów otrzymywał ok. 2820 zł - informuje parafia w komunikacie na Facebooku.

