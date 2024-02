Wybory Samorządowe 2024. To on będzie kandydował z ramienia PiS na prezydenta Zielonej Góry. Co wiemy o Grzegorzu Maćkowiaku?

Maja z Sulechowa w chwili ataku miała 11-lat. 25 kwietnia, 2022 r. wracała z koleżanką ze szkoły. Dziewczynki były śledzone przez dewianta, którego nagrały kamery monitoringu.

Po rozdzieleniu się dziewczynek na skrzyżowaniu przed blokami mężczyzna ruszył za Mają. Planował brutalny atak na dziecko. Doszedł do domu przy ul. Wojska Polskiego. Wszedł za 11-latką na klatkę schodową. Kiedy Maja zamykała drzwi od mieszkania wtargnął siłą za dziewczynką. Wystraszona Maja uciekła do kuchni, otworzyła okno i zaczęła wołać o pomoc. Tylko to ją uratowało. Pedofil uciekł z mieszkania.

Sprawca został zatrzymany. To był 25-latek, Bartosz Cz. Mężczyzna był wcześniej karany za czyny pedofilskie jako nieletni przez sąd rodziny. Potem znowu stanął za to przed sądem kiedy miał 17 lat. Wtedy także zaatakował dziecko. Rzucił się na dziewczynkę, która też śledził. Chwycił za buzię i zapytał „czy ma pięć minutek”. Trafił za to do więzienia. Wyszedł i zaatakował ją.

Zaraz po zatrzymaniu pedofil został tymczasowo aresztowany. Został oskarżony o doprowadzenie do innych czynności seksualnych 11-latki.

Jak ustaliliśmy, 25-latek to chory mężczyzna. Jedynym wyjściem jest jego izolacja ponieważ w końcu dojdzie do tragedii. Brutalnie zgwałci lub zabije dziecko. - To bomba z opóźnionym zapłonem - mówiły nam osoby zajmujące się sprawą.

W czwartek, 8 lutego, Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok sądu z piątku, 29 września 2023 r. Bartosz Cz. idzie do więzienia na 4 lata, włącznie z czasem aresztowania. Dodatkowo sąd zakazał mu zbliżania się do Mai na odległość mniejszą iż 300 metrów przez 10 lat. Przez 3 lata ma również zakaz zbliżania się do szkół, przedszkoli czy placów zabaw w Sulechowie oraz Świebodzinie. Ma także zapłacić 30 tys. zł odszkodowania. Wyrok jest prawomocny.

Dziewczynka cały czas odczuwa skutki ataku pedofila. To było dla niej bardzo traumatyczne zdarzenie.

– Udało się doprowadzi do prawomocnego skazania sprawcy czynu o charakterze pedofilskim na surowa karę czterech lat więzienia. Sąd również dodatkowo zaostrzył karę zakazami zbliżania się – mówi mecenas Piotr Królik, pełnomocnik poszkodowanej.

Mecenas Króli wskazuje również na wysokie jak na proce karny odszkodowanie za straty moralne dziecka.