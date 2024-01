O włos od tragedii

Pociąg mógł zmiażdżyć audi! Chwile grozy na przejeździe kolejowym w Świebodzinie

Piotr Jędzura | SES 10:23

Kierowca audi kompletnie zignorował przepisy i wjechał na przejazd kolejowy, kiedy zamykały się rogatki. Tylko cudem nie doszło do tragedii. Policjanci dotarli do lekkomyślnego kierującego i surowo go ukarali. I tak może mówić o wielkim szczęściu.