Pojechałem do Berlina, trafiłem do... Zielonej Góry! Co kryje się na Grünberger Straße?

Grünberger Straße znajduje się w dzielnicy Friedrichshain, części Berlina, która jest prawdziwym zagłębiem "polskich" ulic. Znajdziemy tu m.in. ulicę Warszawską, Gdańską czy Krośnieńską. Do 1990 roku była to wschodnia część Berlina, której granica w postaci muru znajdowała się w odległości około kilometra na południe, wzdłuż brzegu Sprewy.

Grünberger Straße, czyli namiastka Zielonej Góry w Berlinie

Ulica Zielonogórska w Berlinie ma około kilometr długości i jest jedną z bocznych dróg, przecinających główną arterię jaką jest Warschauer Straße (ul. Warszawska). W zabudowie Grünberger Straße przeważają przedwojenne kamienice, które swoim stylem niekoniecznie nawiązują do tych, które spotkamy w Zielonej Górze. Są to zwarte kwartały, bardziej kojarzące się m.in. z Wrocławiem lub Szczecinem. Znajdziemy tutaj również współczesną zabudowę w postaci powojennych bloków mieszkalnych, podobnych do tych, które spotykamy w Polsce, a także "plomby", które powstały już po upadku Muru Berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec.

Na Grünberger Straße znajdziemy liczne sklepy, kawiarnie, lokale usługowe, a także wiele miejsc, które ściśle nawiązują do nazwy ulicy, czyli są "zielonogórskie". Jest to m.in. biurowiec Grünberger Höfe, sklep z antykami Grünberger Shop czy apteka Grünberger Apotheke. To jednak nic w porównaniu do znajdującego się pod adresem Grünberger Straße 73 baru i klubu o dość alternatywnym stylu i charakterze, ale za to bardzo swojsko brzmiącej nazwie "Zielona Góra".

Ile jest Zielonej Góry w ulicy Zielonogórskiej w Berlinie? Na pierwszy rzut oka raczej niewiele. To jedna z wielu typowych "berlińskich" ulic, która nie wyróżnia się niczym szczególnym. Nie ma tutaj zabytków czy atrakcji, które mogłyby przyciągać rzesze turystów. Może ona co najwyżej przyciągać amatorów "alternatywnej turystyki", którzy stronią od "mainstreamowych" atrakcji i wybierają miejsca, które mogą zaskoczyć czymś niebanalnym i nieoczekiwanym. Z pewnością, podczas krótszego lub dłuższego wypadu do Berlina, powinni ją odwiedzić mieszkańcy Zielonej Góry, by spróbować znaleźć jakiś "wspólny mianownik" między swoim miastem a stolicą Niemiec.

Grünberger Straße w Berlinie vs. ulica Zielonogórska w Zielonej Górze

Grünberger Straße w Berlinie zdecydowanie różni się od swojej "odpowiedniczki" w Zielonej Górze, gdzie ulica Zielonogórska wygląda zupełnie inaczej. Jest to bowiem niewielka "ślepa" uliczka, prowadząca do szkoły, położona na obrzeżach miasta, wśród zabudowy jednorodzinnej.

Jak dojechać na Grünberger Straße?

Na Grünberger Straße najprościej dojechać miejską kolejką S-Bahn (linie: S3, S5, S7, S9) lub metrem U-Bahn (linie U1 i U3) i wysiąść na stacji Warschauer Straße, która znajduje się około 600 metrów na południe od Grünberger Straße. Można tutaj również dojechać linią metra U5 (stacje: Weberwiese lub Samariterstraße), albo tramwajem.

