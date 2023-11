Poszła na dyskotekę i straciła wzrok. Do tej pory nikt za to nie odpowiedział!

Zielona Góra. Kobieta straciła wzrok po pobiciu na dyskotece. Sprawcy nie ujęto

Po 5 latach od przestępstwa nie udało się schwytać sprawcy pobicia kobiety, która straciła przez to wzrok w jednym oku. Do zdarzenia doszło 4 sierpnia 2018 r., w godzinach nocnych, w klubie X-Demon w Zielonej Górze. Nieznany mężczyzna uderzył poszkodowaną w twarz tak mocno, że doprowadził do urazu gałki ocznej i w konsekwencji do utraty wzroku. Sprawą zajęły się zarówno policja, jak i prokuratura, ale odpowiedzialnych za zdarzenie osób nie udało się odnaleźć. Policja poszukiwała nie tylko domniemanego sprawcy, ale również kobiety w wieku ok. 20-25 lat, o czarnych, długich włosach, która po pobiciu miała się przysiąść do ofiary, którą przepraszała za całą sytuację.

- Ta sprawa została zawieszona z powodu nieujawnienia sprawcy, ale gdyby ktoś miał jakieś nowe informacje dotyczące zdarzenia, to nadal może się zgłaszać do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - apeluje Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.