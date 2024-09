Kataklizm w Lubuskiem

Pilne wezwanie do ewakuacji! Gmina wysłała autobus. Powódź zaatakowała kolejne województwo [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Dziećmiarowic w gminie Szprotawa zostali wezwani do pilnej ewakuacji we wtorek, 17 września, po południu. Tamtejszy urząd miasta przekazał, że pod wiejską salą został podstawiony autobus dla wszystkich osób, które nie są w stanie same uciec przed powodzią. Dla wszystkich osób potrzebujących pomocy zostało uruchomionych kilka telefonów.