Pożar w nowym bloku w Zielonej Górze. Ewakuowano 160 osób

Do pożaru doszło po godz. 20:00 w nowym bloku mieszkalnym tuż koło szkoły „Ekonomika”. Ludzie zauważyli gesty dym wydobywający się z garażu pod budynkiem. Na miejsce szybko dojechało pięć zastępów straży pożarnej.

– Z powodu dużego zadymienia blok został ewakuowany – mówi st. kpt. Piotr Kowalski, rzecznik straży pożarnej w Zielonej Górze.

Z mieszkań wyszło około 160 osób. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

- Już wiemy, że doszło do pożaru instalacji elektrycznej w garażu pod blokiem – mówi st. kpt. Kowalski. Strażacy opanowali sytuację, ale akcja zajęła i tak kilka godzin.

Na obecną chwilę nie wiadoma co było przyczyną pożaru. Wygląda na to, że doszło do zwarcia w instalacji elektrycznej w garażu.

– To nowiuteńki blok, niedawno się wprowadziliśmy i już zwarcie instalacji elektrycznej – dziwi się jeden z mieszkańców.

