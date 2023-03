Praca hybrydowa lub zdalna w Zielonej Górze i okolicach – gdzie skutecznie ją znaleźć?

Rodzina znalazła go na dachu przyszpitalnej wiaty. Personel nie zauważył, jak wyskoczył z okna

Wiele zielonogórskich firm zatrudnia fachowców i specjalistów do pracy w trybie zdalnym lub hybrydowym. Mowa w szczególności o programistach, testerach, analitykach, administratorach stron www i innych zawodach z branży IT. Na home office mogą jednak liczyć także księgowi, specjaliści ds. marketingu, graficy, copywriterzy, rekruterzy oraz specjaliści ds. e-commerce. Praca zdalna i hybrydowa czeka w Zielonej Górze również na lektorów, pracowników obsługi klienta, specjalistów ds. sprzedaży, wirtualne asystentki oraz pracowników branży call center.

Zawody deficytowe w Zielonej Górze a praca hybrydowa i zdalna

W Zielonej Górze odnotowuje się wiele tzw. zawodów deficytowych, czyli takich, w których brakuje przysłowiowych rąk do pracy. Wśród nich są branże, które stawiają także na zatrudnienie w trybie home office lub hybrydowym. Mowa tu między innymi o:

branży IT – programiści, analitycy, testerzy oprogramowania – te oraz wiele innych zawodów z powodzeniem można wykonywać zarówno w biurze, jak i w domu;

branży fryzjersko-kosmetycznej – swoje usługi poza salonem mogą wykonywać na przykład stylistki paznokci, robiąc manicure lub pedicure w domu klientki;

ochronie zdrowia – porady online (psychologów, psychoterapeutów czy psychodietetyków) stają się coraz bardziej popularne, a nie zawsze muszą odbywać się stacjonarnie w gabinecie;

branży administracyjno-biurowej – wirtualne asystentki, rejestratorki czy księgowi bez problemu mogą pracować całkowicie zdalnie lub hybrydowo.

Zielonogórscy pracodawcy, którzy oferują pracę zdalną lub hybrydową

W Zielonej Górze i okolicach działa bardzo dużo przedsiębiorstw, które oferują pracę zdalną lub hybrydową. Największe z nich to:

Eobuwie – sprzedaż wysyłkowa butów i akcesoriów;

Ekoenergetyka Polska – producent infrastruktury ładowania wysokiej mocy dla pojazdów elektrycznych;

Marba – producent mydła i detergentów;

PHU Arpol – producent racji żywnościowych dla Sił Zbrojnych RP i innych podmiotów związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa;

ADB Polska – usługi IT;

System – sklepy z wyrobami tytoniowymi;

Hurtel – sklep internetowy z akcesoriami GSM;

J&M Bracia Małkiewicz – sklepy spożywcze;

Instel – firma budowlana;

Bodama – firma zajmująca się hodowlą i ubojem indyków;

– firma zajmująca się hodowlą i ubojem indyków; Strzelecka Spółdzielnia Producentów Mleka – producent mleka.

Praca hybrydowa lub zdalna w Zielonej Górze i okolicach – dla kogo?

Praca hybrydowa lub zdalna jest idealna dla osób, które chcą godzić obowiązki prywatne z zawodowymi, na przykład młode mamy. To także doskonała opcja dla uczniów i studentów, którzy chcą zarabiać już w toku edukacji, a nauka w trybie dziennych nie pozwala na podjęcie innego rodzaju zatrudnienia. Z home office coraz częściej korzystają także zielonogórscy emeryci, wykonując pracę chałupniczą (skręcanie długopisów, składanie kartonów itp.). Poza tym, praca zdalna to doskonały pomysł na pracę dodatkową dla osób, które pracują na etacie, jednak potrzebują dorobić do miesięcznego budżetu.

Oferty pracy zdalnej i hybrydowej w Zielonej Górze i okolicach na GoWork.pl

Pracy zdalnej lub hybrydowej w Zielonej Górze i okolicach najlepiej szukać na stronie serwisu GoWork. Portal posiada bowiem wyszukiwarkę, która umożliwia wygodne filtrowanie ogłoszeń. Ułatwia to odnalezienie tylko takich, które spełniają interesujące użytkownika kryteria. Mowa o wyborze między innymi:

stanowiska,

lokalizacji,

typu umowy,

rodzaju etatu,

widełek oczekiwanego wynagrodzenia.

Serwis pracy GoWork.pl, poza ofertami, grupuje opinie o ogłaszających się na stronie pracodawcach oraz wysyła powiadomienia o nowych ogłoszeniach (po zapisaniu się do newslettera). Warto więc regularnie odwiedzać stronę i śledzić aktualną sytuację na rynku pracy w Zielonej Górze i okolicach.

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze – oferty pracy zdalnej i hybrydowej

Pracy zdalnej lub hybrydowej w Zielonej Górze i okolicach warto poszukać również za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy. Instytucja mieści się przy ul. Stefana Batorego 126A i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. Z urzędem można jednak skontaktować się nie tylko osobiście, ale także telefonicznie pod numerem 68 456 56 50 lub mailowo, wysyłając wiadomość na adres: kancelaria@pup.zgora.pl bądź zizi@praca.gov.pl.

Zawsze też można wejść na stronę internetową urzędu www.zielonagora.praca.gov.pl/, na której – oprócz ofert pracy zdalnej i hybrydowej – znajdują się informacje o dostępnych szkoleniach i projektach realizowanych za pośrednictwem instytucji.

