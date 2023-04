Próbował się włamać do komendy policji w Żarach. Mundurowych zaatakował śrubokrętem

Mundurowi z Żar zatrzymali 41-latka, który próbował się włamać do... tamtejszej komendy policji. Wszystko działo się w piątek, 31 marca, gdy mężczyzna do poczekalni budynku. Po pewnym czasie zbliżył się do wewnętrznych drzwi zabezpieczonych kodem, przy którym zaczął majstrować, trzymając w ręku śrubokręt. Gdy nie udało mu się dostać do środka, zaczął szarpać drzwi, co zauważył jeden z policjantów. Obywatel Gruzji zaatakował go narzędziem, ale ten uniknął ciosu, a w międzyczasie na pomoc ruszył inny mundurowy. Mimo że napastnik próbował zadawać kolejne ciosy, to funkcjonariuszom udało się ich uniknąć i obezwładnić 41-latka.

- Zatrzymanemu mężczyźnie pobrano krew na stwierdzenie trzeźwości oraz środków psychoaktywnych. Następnego dnia usłyszał zarzuty czynnej napaści na funkcjonariusza (art.223 par. 1 kk), naruszenia nietykalności cielesnej (art.222 par.1 kk) i zniszczenia mienia (art. 288 par.1 kk). Został doprowadzony do Sądu, gdzie zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy - informuje Komenda Powiatowa Policji w Żarach.

Wideo dotyczące zdarzenia jest dostępne TUTAJ.

