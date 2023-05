Fatalny wypadek na DK22 pod Żarami. Troje kierowców rannych w zderzeniu forda, audi i tira

Trzy pojazdy: ford, audi i tir zderzyły się w Sieniawie Żarskiej pod Żarami, w wyniku czego ich kierowcy odnieśli poważne obrażenia ciała. Do wypadku doszło w środę, 24 maja, ok. godz. 16.30, na drodze krajowej nr 22. Według wstępnych ustaleń policji kierująca fordem kuga 59-latka zjechała nagle, z nieznanych jak na razie przyczyn, na przeciwległy pas ruchu. Jej auto uderzyło prosto w samochód ciężarowy iveco, za kierownicą którego siedział 63-latek. To nie koniec, bo na tył tira najechała 39-jeszcze 39-latka prowadząca audi. Wszyscy kierujący odnieśli poważne, choć niezagrażające życiu obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. W najgorszym stanie była 59-latka, mieszkanka powiatu żarskiego, która została zakleszczona w zniszczonym fordzie - podobnie jak pozostali uczestnicy zdarzenia kobieta była trzeźwa. Policja w Żarach nadal wyjaśnia szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia.

