Do niecodziennej sytuacji doszło w środę około południa. Do komisariatu policji w Sławie wszedł młody mężczyzna. 27-latkowi towarzyszyły dwie koleżanki. Młody mężczyzna podszedł do okienka. Poprosił o sprawdzenie... czy jest poszukiwany przez policję.

- Dzielnicowi zaskoczeni pytaniem mężczyzny zaczęli to sprawdzać – mówi nadkom. Maja Piwowarska, rzeczniczka policji we Wschowie.

27-latek z komisariatu już nie wyszedł. Okazało się, że zgodnie z jego przypuszczeniami, jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Lubaniu. Na sumieniu miał bowiem przestępstwo we ruchu drogowym. Został za to prawomocnie skazany na trzy lata więzienia.

Mężczyzna nie posiadał przy sobie żądnych dokumentów, tylko kserokopię paszportu.

- Oryginalny dokument został mu zatrzymany długo wcześniej przez straż graniczną – mówi nadkom. Piwowarska.

Sławscy dzielnicowi zatrzymali 27-latka i jeszcze w środę mężczyzna został przewieziony do aresztu śledczego w Zielonej Górze. Tam odsiedzi zasądzony wyrok.

