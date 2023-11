19-latek z BMW skosił 15-latkę! To karany drifter z ronda. Stanie przed sądem

Niebo nagle rozświetlił błysk, wszystko trwało 3 sekundy. Niektórzy myśleli, że to kometa!

Co to było?

Do przykrych incydentów od dłuższego już czasu dochodzi na ulicy Ruczajowej przy bloku nr 16.

"Ktoś strzelił do mojego pieska" – pisze na grupie mieszkanka osiedla. Dodaje, że to mały piesek ważący zaledwie 3 kg i bardzo boleśnie odczuł postrzelenie.

Kolejna osoba z osiedla informuje o tym, że przechodząc przesmykiem koło salonu kosmetycznego, ktoś strzeli trafiając tuż obok. Kulka trafiła w ścianę.

I następny wpis: "Koło klatki 16 poczułam uderzenie w plecy" – pisze mieszkanka. Ktoś strzelił do niej kiedy przechodziła przesmykiem koło salonu kosmetycznego. W tym samym miejscy chłopiec został postrzelony w głowę.

Ktoś strzela do ludzi w Zielonej Górze

– Jestem mieszkanką osiedla. Mam dzieci i psa i aż strach pomyśleć co może się stać – pisze nasza czytelnicza dodaje, że ostanie postrzelenie miało miejsce w środę, 29 listopada.

Mieszkańcy informują, że policja była już wzywana na osiedl w związku ze strzelaniem do ludzi i zwierząt. Wszystko wygląda na to, że sprawcą jest nieletni snajper. Mieszkańcy widzieli na dachu bloku nr 16 młodzież strzelającą do ludzi oraz okien mieszkań.

Testy psychologiczne do policji Multiselect Pytanie 1 z 20 Czy bardzo przejmujesz się tym, co ludzie myślą? Tak Nie Nie wiem Dalej