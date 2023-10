Wybory 2023. Ile mandatów z woj. lubuskiego?

15 października, w niedzielę w całej Polsce odbędą się wybory parlamentarne. Wyborcy z woj. lubuskiego będą musieli podjąć decyzję o tym, kto zasiądzie w Sejmie. W tym właśnie województwie zostanie wybranych 12 posłów, natomiast siedziba okręgu nr 8 znajduje się w Zielonej Górze. Wśród kandydatów znalazła się także płeć piękna.

Kandydatury kobiet w wyborach do Sejmu województwa lubuskiego w 2023 roku stanowią znaczący krok w kierunku zwiększenia reprezentacji płci pięknej w polskim parlamencie. To wydarzenie jest jednocześnie częścią szerszego ruchu, który dąży do promowania równouprawnienia i zwiększenia udziału kobiet w polityce. Zawodowo wykonują rożne zawody, starują z różnych list, ale łączy ich jedno - wspólna chęć dla dobra Lubuszan. Niezależnie od swoich przekonań i poglądów, te kobiety podjęły wyzwanie, aby przyczynić się do kształtowania przyszłości naszego regionu i kraju. Jest to przejaw aktywizmu obywatelskiego i zaangażowania w sprawy publiczne. Ich różne kompetencje życiowe i doświadczenia mogą zachęcać Lubuszan do oddania na nie głos. Poniżej znajduje się lista kobiet, które startują z okręgu nr 8 w wyborach parlamentarnych 2023. W sumie jest ich 75.

Oto kandydatki z woj. lubuskiego do Sejmu. Lista:

Lista nr 1 - KW BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY

2 LEWICKA Justyna, przedsiębiorca

3 TOROŃ-FÓRMANEK Barbara Violetta, nauczyciel akademicki - nauki społeczne

7 KOWALSKA Marta Katarzyna, socjolog

8 GÓRA Gabriela Danuta, nauczyciel

12 Lech Justyna, fizjoterapeuta

18 ROJEK Elżbieta Magdalena, kierownik lokalu gastronomicznego

23 WINNICKA Mirosława Weronika, ekonomista menedżer

Lista nr 2 - KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI

1 NOWAK Maja Ewa, pedagog

8 KOMAR Anna Sylwia, urzędnik samorządowy

9 BELING Beata, aktorka

13 PĘCZEK Lucyna Maria, pracownik administracji publicznej

14 PLEWA Zofia Teresa, przedstawiciel władzy samorządowej

15 PŁAZA Anna, sprzedawca

17 SPRINGER Beata Iwona, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

18 PANICZ‑SZAJNKENIG Marta Aldona, specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych

21 ZACHARCZUK Krystyna, kasjer - sprzedawca

22 DĘBICKA Anna Wiesława, ekonometryk

Lista nr 3 - KW NOWA LEWICA

1 KUCHARSKA‑DZIEDZIC Anita Agnieszka nauczycielka akademicka

3 MILENKOVSKA Magdalena Sylwia specjalista ds. integracji europejskiej

5 JAWORSKA Maria, nauczyciel

7 BUZAREWICZ‑KOWAL Irena, nauczycielka

9 KARWICKA Claudia Maria, studentka

11 CZYŻEWSKA Izabela Katarzyna, agentka ubezpieczeniowa

13 DAUKSZA Dominika Anna, kierownik wydziału

15 OCH Ewa Maria technik, rolnik

17 WINCZARUK Wanda, pedagog

19 ŚRAMKIEWICZ Sylwia Laura, księgowa

21 PAHL Urszula, nauczycielka

23 DRUBKOWSKA Monika, socjolożka

Lista nr 4 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

4 PŁONKA Elżbieta Teres,a lekarz medycyny

5 GOŚNIOWSKA‑KOLA Małgorzata Barbara, nauczyciel urzędnik państwowy

12 GANCARZ Ewa Danuta, nauczyciel

15 SŁOMIŃSKA Urszula Kazimiera, dyrektor szkoły, nauczyciel-pedagog

16 SOBIERAJ Grażyna Bożena, nauczyciel

17 ŚMIGIEL Alina pracownik, administracji publicznej

18 ISSEL Joanna Bronisława, nauczyciel

20 GÓRSKA Anna, ekonomista

Lista nr 5 - KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ

4 NIEDZIELSKA Kamila, gospodyni domowa

7 RAŹNIK Kamila, mikrotechnolog

12 BANASIK Joanna Anna, pielęgniarka

13 JAKUBOWSKA‑SIUDA Paulina Patrycja, rzemieślnik

15 WALCZAK Agnieszka Janina, politolog

16 KRASZEWSKA Izabela, przedsiębiorca

18 BEDNARCZYK Małgorzata Elżbieta, kierowca zawodowy

19 LADRA‑MINDLER Karolina Maria, psycholog

21 KAZIÓW Agnieszka Beata, kontroler jakości

23 WOBSZAL Izabela, technik optyk

Lista nr 6 - KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI

1 POLAK Elżbieta Anna, przedstawiciel władzy samorządowej (marszałek)

3 SIBIŃSKA Krystyna Mieczysława, inżynier budownictwa

5 OSOS Katarzyna, radca prawny

7 BRODZIŃSKA Cecylia, nauczyciel

9 KOZAK Elżbieta, manager

11 LIDDANE Joanna Katarzyna, przedstawiciel handlowy

12 OLESZCZUK‑ZYGMUNTOWSKA Nadia, menadżer

13 CISZKA‑MARCZEWSKA Anna Maria, specjalista administracji publicznej

15 KARASIŃSKA Monika, specjalista administracji publicznej

17 HARASIMOWICZ Magdalena Anna, pracownik socjalny

19 JĄGOWSKA Alina Wanda, biolog

20 FECHNER Izabela, tłumacz

21 DRZEWIECKA‑WILUSZ Kornelia Katarzyna, nauczyciel

22 KUNICKA Halina, przedsiębiorca

23 WOJCIECHOWSKA Ilona Dorota, nauczyciel

Lista nr 7 - KW POLSKA JEST JEDNA

1 KUSZCZYŃSKA Elżbieta, pedagog

5 BŁASZCZYK Weronika Maria, kucharz

7 MUSZYŃSKA Renata Maria, sprzedawca

8 CHRZANOWSKA Małgorzata, menedżer

9 MAŃKOWSKA Genowefa, ekonomista

10 JANICKA Bożena, pielęgniarka

Lista nr 8 - KW POLSKA LIBERALNA STRAJK PRZEDSIĘBIORCÓW

2 MOL Magdalena Monika, zarządzający przedsiębiorstwem

3 KŁOS‑MAŁACHOWSKA Sylwia Agnieszka, zarządzający przedsiębiorstwem

5 ROJCZUK Katarzyna Patrycja, zarządzający przedsiębiorstwem

7 FILIPOWICZ Iwona Helena, zarządzający przedsiębiorstwem

8 BIELECKA Paulina, zarządzający przedsiębiorstwem

13 BIAŁOWICZ Urszula Jadwiga, zarządzający przedsiębiorstwem

16 TUROWSKA Agata Alicja, zarządzający przedsiębiorstwem

Zobacz plakaty wyborcze 2023 w Zielonej Górze. Jest ich naprawdę sporo!