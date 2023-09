Jakub Szczepański startuje do Sejmu. Jak poradzi sobie podczas debaty "Super Expressu"?

Kim z zawodu są kandydaci do Sejmu w Lubuskiem?

Przed pójściem na wybory warto poznać dokładnie wszystkich kandydatów. To oni będą w w imieniu Lubuszan reprezentować województwo lubuskie i całe tutejsze społeczeństwo. Startujący w 2023 r. kandydaci do Sejmu mają ciekawe zawody, są m.in. wykładowcami, socjologami, przedsiębiorcami a nawet jeden z nich jest technikiem mechanikiem urządzeń przemysłowym. To jednak nie koniec, są inne ciekawe zawody.

Ciekawe zawody kandydatów na posłów

Sprawdziliśmy jakie zawody wykonują kandydaci do Sejmu z województwa lubuskiego. Jedynka z list Bezpartyjnych Samorządowców z okręgu nr 8, w zawodzie ma wpisany "lekarz" i jest to Jakub Szczepański. Podobny zawód, bo "lekarz medycyny" wykonuje czwórka na liście PiS Elżbieta Teresa Płonka. Natomiast na liście Konfederacji z nr 19 Karolina Maria Ladra-Mindler ma wpisany zawód "psycholog". Wśród kandydatów są także z zawodu "sprzedawcy" i jest ich aż czterech z woj. lubskiego.

Inne nietypowe zawody kandydatów na Sejm z woj. lubuskiego

To nie koniec nietypowych zawodów z list okręgu nr 8, znaleźliśmy także "aktorów", "wykładowców akademickich". Nie zabrakło także "specjalisty do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelowych i turystycznych", "rolnik". Na listach Trzeciej Drogi znalazł się "barman". Natomiast na liście Antypartii znalazło się dwóch kandydatów z zawodem "technik samochodowy".