Siedmiomiesięczne dziecko nie żyje. Policja mówi o ogromnej tragedii

Lubuskie. Tragiczna śmierć dziecka w Świebodzinie. Maleństwo miało zaledwie 7 miesięcy

Do tragedii doszło z samego rana w Świebodzinie (woj. lubuskie). Jak ustaliliśmy, pomoc do dziecka została wezwana na numer alarmowy 112. Na miejsce pojechały służby ratunkowe. Niestety, mamy do czynienia z tragedią.

– Doszło do śmierci siedmiomiesięcznego dziecka – potwierdza asp. Marcin Ruciński, rzecznik policji w Świebodzinie.

Niebezpieczna sytuacja na przejeździe kolejowym w Świebodzinie. Auto utknęło między rogatkami

Na obecna chwile śledczy nie podają żadnych szczegółów dotyczących śmierci dziecka. – Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora – mówi prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.