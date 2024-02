i Autor: Piotr Jędzura Jezioro Trześniowskie w Łagowie

Turystyka

W Łagowie szykują atrakcję turystyczna, o której będzie głośno w Polsce

Piotr Jędzura

W Łagowie planowane jest wybudowanie wiszącego mostu dla turystów. Połączy on dwa brzegi Jeziora Trześniowskiego i z pewności stanie się wielka trakcja turystyczną. – Mam to już w planach i jest to możliwe do realizacji – mówi Czesław Kalbarczyk, wójt Łagowa.