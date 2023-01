Tragedia w Lubuskiem

Wszyscy ruszyli na pomoc 31-letniej Urszuli! To ofiara wybuchu paczki w Siecieborzycach [ZDJĘCIA]

mrok | Michał Michalak

Mieszkańcy Siecieborzyc nie ustają w walce o pomoc 31-letniej Urszuli i jej dzieciom, rodzinie poszkodowanej w wybuchu paczki. Do eksplozji doszło 19 grudnia, a kobieta i jej dwoje dzieci: 7-letnia Ola i niespełna 3-letni Bartuś zostali zabrani w ciężkim stanie do szpitala. Po operacjach wszyscy wracają powoli do zdrowia, ale nadal potrzebują pomocy.