Jak to się stało?

To nie pierwszy raz

Podejrzany to Błażej K.

Wybuch paczki w Siecieborzycach. Błażej K. chciał zabić byłą partnerkę i synka?

Zarzut usiłowania zabójstwa 5 osób przy użyciu materiałów wybuchowych usłyszał Błażej K., który zdaniem prokuratury stoi za wybuch paczki w Siecieborzycach. Mężczyzna odpowie również za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu matki i dwójki dzieci, za co grozi mu łączna kara dożywotniego pozbawienia wolności. Pakunek eksplodował 19 grudnia, gdy jego była partnerka, 31-letnia Urszula, wniosła go do domu i otworzyła w obecności swoich dzieci - w tym czasie w budynku byli również jej rodzice. Cała trójka została ciężko ranna i trafiła na OIOM Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Kobieta opuściła placówkę w środę, 18 stycznia, ale straciła dłoń i czeka ją jeszcze wielomiesięczna rehabilitacja. W poniedziałek, 16 stycznia, 34-latek został zatrzymany przez policję na terenie województwa dolnośląskiego. Jeszcze w grudniu, w rozmowie z korespondentem "Super Expressu" Marcinem Torzem, przekonywał natomiast, że jest niewinny. Błażej K. to były partner Urszuli i ojciec Bartusia.

- To absurd! Wiem, że mnie ludzie oskarżają, bo ciągle ktoś dzwoni i mówi o tym. Nie mam nic wspólnego z tym, co się stało - mówił.

34-latek opublikował wideo z Bartusiem

Błażej K. powiedział wtedy, że bardzo kocha swojego synka i że ma żal do sądu, że może go tak rzadko widywać. To pokłosie innego przestępstwa, o jakie jest podejrzany, tj. znęcania się psychicznego nad 31-latką poprzez wszczynanie awantur domowych, poniżanie, wyzywanie słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe, ograniczanie kontaktów z rodziną i znajomymi oraz uzależnienie finansowe. Zdaniem Prokuratury Rejonowej w Żaganiu mężczyzna miał ponadto spowodować u pokrzywdzonej obrażenia w postaci stłuczenia uda. Dwa dni przed zatrzymaniem 34-latek opublikował na swoim profilu facebookowym filmik, na którym widać jego spotkanie z Bartusiem - jest zatytułowane: "widzenie lato 2022". Widzimy na nim, jak chłopiec wysiada z samochodu i biegnie w kierunku ojca.

- Po malutku. Po malutku, cześć, synku. Cześć, mój kochany. Mój kochany, dawaj tulaska... Och, mój kochany - mówi w nagraniu mężczyzna.

Tymczasem Lubuska Policja opublikowała wideo z zatrzymania podejrzanego o zamach w postaci wybuchu paczki w Siecieborzycach.

Miał podłożyć wybuchową paczkę w Siecieborzycach. Błażej K. zatrzymany