Ta informacja zaszokowała całą Polskę. W niewielkich Siecieborzycach doszło do eksplozji, w której ciężko ranne zostały cztery osoby: Urszula S. (31 l.), jej 7 letnia córka i 3-letni syn. Cała trójka trafiła do szpitala. Najgorzej jest z Urszulą - lekarze musieli jej amputować dłoń, wciąż walczą o to by uratować drugą. Dzieci zostały wybudzone ze śpiączki, ich życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Urszula wciąż jest w stanie krytycznym.

Siecieborzyce. Bomba była ukryta w paczce. Dramat w Lubuskiem

Przypomnijmy, że do eksplozji doszło, kiedy mama z dziećmi odpakowywała paczkę, którą znaleźli przed domem. W środku, choć trudno w to uwierzyć, była bomba. Mimo zniszczeń i poważnych obrażeń domowników, można mówić o cudzie, że nikt nie zginął.

Teraz trwa śledztwo prokuratury, która musi ująć sprawcę. Na razie jednak nie wiadomo, kto zostawił pod domem zaadresowaną paczkę z bombą. We wsi mówią, że to sprawka Błażeja K. To były partner Urszuli, ojciec 3-latka. - To absurd! Wiem, że mnie ludzie oskarżają, bo ciągle ktoś dzwoni i mówi o tym. Nie mam nic wspólnego z tym, co się stało - zapewnia mężczyzna. - Rozmawiałem już z policją, zrobili mi nawet przeszukanie. Nie zostałem nawet zatrzymany - mówi.

Błażej K. jest w konflikcie z Urszulą S. Co się wydarzyło w Siecieborzycach?

W rozmowie z "Super Expressem", Błażej K., że jest skonfliktowany z Urszulą. Chodzi o wychowywanie syna. - Po rozstaniu chciałem widywać się z synkiem, mieć wpływ na jego rozwój, ale mogę go widywać tylko dwa razy w miesiącu, w dodatku z kuratorem. Jestem tym zdenerwowany, no ale ludzie! Przecież nie podkładałbym bomby! - mówi nam wzburzony.

Inna wersja opowiadana na wsi mówi, że adresatem paczki miał być zupełnie ktoś inny - krewny, który rzekomo mógł mieć zatarg z jedną z grup przestępczych. Aby poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, musimy poczekać na ustalenia śledczych. Tymczasem trwa zbiórka na pomoc dla poszkodowanych.

