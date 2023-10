Łukasz Mejza z PiS o wynikach wyborów 2023. Czy jest zadowolony?

Według pierwszych sondażowych wyników wyborów 2023 exit poll z wynikiem 36,8 proc. wygrała partia Prawo i Sprawiedliwość. Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z wynikiem 31,6 proc. Następna jest Trzecia Droga z wynikiem 13 proc. Lewica z wynikiem 8,6 proc. jest na czwartym miejscu. Konfederacja zdobyła 6,2 proc. Bezpartyjni Samorządowcy uzyskali poparcie z wynikiem 2,4 proc. Polska Jest Jedna uzyskała wynik 1,2 proc. A 0,2 proc. inne. Wyniki pochodzą z Badania IPSOS exit poll dla TVP, Polsatu oraz TVN.

Uważam, że nie ma co tych wyników komentować dlatego, że wszelkie pracownie zwariowały przy tej rekordowej frekwencji. Dlatego poczekajmy na oficjalne wyniki. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica będzie miała jeszcze lepszy wynik. Z pewnością jest to wielki sukces Prawa i Sprawiedliwości, że po tak trudnej kadencji, w której mieliśmy do czynienia z pandemią i z problemem na naszej wschodniej granicy Prawo i Sprawiedliwość uzyskuje ten bardzo dobry wynik i wygrywa wybory. Jestem przekonany, że oficjalny wyniki Prawa i Sprawiedliwości będzie jeszcze lepszy - powiedział dla portalu eska.pl Zielona Góra, Łukasz Mejza, kandydat do Sejmu z listy PiS.