Sąd zdecydował

Wyrzucili go z parkingu, to podpalił Castoramę. Tomasz B. nie trafi do więzienia

Tomasz B. podpalił parking podziemny pod Castoramą w Zielonej Górze. Miała to być zemsta za to, że został z niego usunięty przez ochronę. Mężczyzna do więzienia jednak nie trafi.