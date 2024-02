Zaparkował seata na drodze i zablokował dojazd karetce. Mogło dojść do tragedii

Ten zawód umiera. Nikt nie chce się go uczyć. Pan Wiesław nie ma już żadnych złudzeń

Do zdarzenia doszło w czwartek, 1 lutego, na ulicy Obywatelskiej w Zielonej Górze. O godz. 1:00 w nocy karetka pogotowia ratunkowego została wezwana do osoby potrzebującej pomocy.

Ratownicy nie mogli jednak podjechać pod blok na ulicy Objazdowej, gdyż dojazd został zablokowany. Kierowca seata zaparkował swój samochód... na drodze. Tym samym zablokował wjazd ekipie karetki.

W takim przypadku medycy biegną do bloku z ciężkim sprzętem oraz torbami medycznymi. Jeszcze większy problem zaczyna się kiedy trzeba pacjenta na noszach znieść do karetki.

Niestety zastawiane dróg dojazdowych do bloków na osiedlach w Zielonej Górze to poważny problem. Co chwilę borykają się z tym kierowcy karetek pogotowia ratunkowego oraz wozów straży pożarnej.

