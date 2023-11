Zatrzymali BMW za przekroczenie prędkości. W aucie było siedmiu Syryjczyków

To nie koniec walki

Niemiecki gigant wchodzi do Polski. Będzie 2 tysiące miejsc pracy. Ile można zarobić?

Do zdarzenia doszło pod koniec października. W miejscowości Brzózka (woj. lubuskie) policjanci drogówki z Krosna Odrzańskiego zwrócili uwagę na BMW X5, które w terenie zabudowanym jechał z prędkością 78 km/h. Postanowili zatrzymać niezdyscyplinowanego kierowcę do kontroli.

- W związku z ujawnionym wykroczeniem, policjantka dała kierującemu sygnał do zatrzymania się - relacjonuje kom. Justyna Kulka z krośnieńskiej policji. - Ten widząc to, zjechał na pobocze, zawrócił i próbował uciec. Funkcjonariusze po włączeniu sygnałów świetlnych i dźwiękowych natychmiast ruszyli za kierującym, zatrzymując go za miejscowością Brzózka.

Gdy policjanci podeszli do samochodu, poznali przyczynę nerwowego zachowania 40-letniego Ukraińca. W aucie, na złożonym tylnym siedzeniu oraz w przestrzeni bagażowej, mężczyzna przewoził siedmiu obywateli Syrii w wieku od 21 do 43 lat. Wszyscy zostali przetransportowani do krośnieńskiej komendy.

Pasażerowie usłyszeli zarzut przekroczenia wbrew przepisom granicy państwa z Białorusi do Polski oraz usiłowania przekroczenia granicy państwa z Polski do Niemiec. Po policyjnych czynnościach zostali przekazani funkcjonariuszom straży granicznej z Zielonej Góry - Babimostu, z wnioskami o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.

"Z uwagi na nielegalny pobyt w naszym kraju, Syryjczyków zatrzymano oraz wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania do powrotu. Do czasu wydania decyzji o konieczności opuszczenia naszego kraju, wszyscy zostali objęci dozorem straży granicznej" - informują pogranicznicy.

40-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzut udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy z Polski do Niemiec.

- Nadto odpowie on za przekroczenie prędkości, niezatrzymanie się do kontroli drogowej, przewożenie pasażerów bez zapiętych pasów bezpieczeństwa i w liczbie o trzech więcej niż jest to przewidziane w dowodzie rejestracyjnym, za które policjanci zatrzymali mu prawo jazdy - dodaje kom. Justyna Kulka. - Zgodnie z kodeksem karnym za popełnienie przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 3.

Decyzją sądu, mężczyzna najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Dalej