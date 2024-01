i Autor: Lubuska Policja Wjechał tirem na deptak

Zabrakło zdrowego rozsądku

Zaufali nawigacji i to był błąd. Jeden wjechał na deptak, drugi zaklinował się pod wiaduktem

Zawodowy kierowca ciężarówki wjechał na zielonogórski deptak. Dlaczego? Wyjaśniał, że tak prowadziła go nawigacja. Brak uwagi słono go kosztował, bo mężczyzna zapłacił manat w wysokości, 1,1 tys. zł. Dostał również 8 punktów karnych. To jednak nie jedyny kierowca, który bardziej zaufał technologii niż własnemu rozumowi.