Co tam się dzieje?!

Do zdarzenia doszło w miniony wtorek, 17 października w czeskim Ołomuńcu. Kierowca ciężarówki na polskich tablicach rejestracyjnych z niewiadomych przyczyn nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i wjechał wprost pod nadjeżdżający pociąg z Velké Bystrice do Ołomuńca. Doszło do zderzenia. Po chwili w powietrze wystrzeliła wielka kula ognia. Pojazdy stanęły w płomieniach.

Według doniesień policji, w pociągu podróżowało około 30 osób. Cztery osoby odniosły obrażenia. To kierowca ciężarówki, konduktor i dwoje pasażerów.

Straty materialne są ogromne. Łączne szkody oszacowano na 26 mln koron czeskich.

OLOMOUCKÝ KRAJ - Aktuálně zasahujeme u srážky vlaku a nákladního vozu, ke které došlo na železničním přejezdu na Divisově ulici v Olomouci. #policieolk pic.twitter.com/gxJ8gTWais— Policie ČR (@PolicieCZ) October 17, 2023

