Zgłoszenie o kradzieży wpłynęło do policji w ubiegłym tygodniu. Złodziej wyniósł z jednego z zakładów w Sulechowie mosiężną matrycę do produkcji makaronu – specjalistyczny element wykorzystywany przy wytwarzaniu spaghetti, produkowany we Włoszech na indywidualne zamówienie. Wartość skradzionego przedmiotu oszacowano na 30 tysięcy złotych.

Sulechowscy kryminalni szybko ustalili, że związek z kradzieżą może mieć 58-letni mieszkaniec powiatu zielonogórskiego. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut kradzieży, do którego się przyznał.

- Grozi mu do pięciu lat więzienia – informuje mł. asp. Anna Baran z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Sprawa nie jest jednak zamknięta, ponieważ policjanci wciąż szukają skradzionej matrycy. Nie wiadomo, co złodziej zamierzał zrobić z tak nietypowym łupem. Czy planował sprzedać ją na złom, czy może miał inne, bardziej zaskakujące plany?

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat skradzionej matrycy, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Zielonej Górze.

