Influenserka z Tik Toka dziękuje strażakom z Zielonej Góry. Złamała kręgosłup w wypadku

Złamała kręgosłup, ale podziękowała strażakom za uratowanie jej życia - znana influenserka z Tik Toka, Mia Tattoo, uległa poważnemu wypadkowi na S3 pod Zieloną Górą, do którego doszło 25 czerwca. Kobieta podróżowała trasą Świebodzin-Sulechów jako pasażerka razem z prowadzącym auto mężczyzną, ale pojazd wypadł z drogi i dachował. - Według wstępnych ustaleń policji kierowca nagle zahamował - być może reagował na to, co działo się ze znajdującym się przed nim samochodem - po czym auto uległo wypadkowi, prawdopodobnie uderzając jeszcze o bariery. Mężczyzna trafił z obrażeniami ciała do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim, natomiast kobieta została przetransportowana do placówki w Zielonej Górze - mówi Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Jak poinformowała influenserka na swoim profilu na Tik Toku, okazało się, że doszło u niej do złamania kręgosłupa z uszkodzeniem rdzenia, w wynik czego przeszła poważną operację. Jej znajomi założyli zbiórkę pieniędzy na rehabilitację kobiety i jej powrót do zdrowia - link do kwesty można znaleźć TUTAJ. Tymczasem poszkodowana nie zapomniała o strażakach z Sulechowa, którzy feralnego dnia udzielali pomocy jej i kierowcy auta.

- Podziękowania za uratowanie życia - napisała influenserka w liściku dołączonym do tortu i bukietu kwiatów, które otrzymali mundurowi w niedzielę, 2 lipca.

