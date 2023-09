Żona odgryzła mu kawałek ucha?! Policjanci pouczyli... poszkodowanego

Zielona Góra. Żona odgryzła ucho mężowi?! Interweniowała policja

Mieszkaniec Zielonej Góry miał poinformować policję, że jego żona odgryzła mu kawałek ucha - informuje portal Pościgi.pl. Wszystko działo się w niedzielę, 24 września, na osiedlu Stary Kisielin, ale mundurowi nie mogli podjąć żadnych czynności wobec kobiety, choć zastali na miejscu mężczyznę z krwawiącym uchem. Dlaczego? Choć do zdarzenia miało dojść w czasie domowej awantury, to tego typu przestępstwa są ścigane wyłącznie na wniosek osoby poszkodowanej. Do mieszkańca Zielonej Góry należy teraz decyzja, czy takie zawiadomienie wpłynie do tamtejszej komendy policji.