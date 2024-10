Darmowe przeglądy na stacjach kontroli pojazdów. Akcja w całej Polsce

To ostatnia taka stacja paliw w Polsce. CPN w Warszawie, można poczuć klimat PRL

W okresie jesienno-zimowym dochodzi do większej liczby wypadków na drogach, szczególnie z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego m.in. pieszych i rowerzystów. Dlatego - jak mówił w czasie konferencji prasowej inicjującej akcję "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo" nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - bardzo ważne jest noszenie przez nich elementów odblaskowych, które w przypadku właściwego ustawienia świateł pojazdu, widoczne są często nawet z odległości 200 metrów.

W tym roku policjanci przeprowadzili 141 tys. kontroli pojazdów, podczas których zatrzymano dowody rejestracyjne pojazdów. Stwierdzone usterki w dużej części dotyczyły właśnie oświetlenia pojazdów.

Policjanci w uzasadnionych przypadkach nie tylko zatrzymują dowody rejestracyjne, ale mogą także nałożyć mandat w wysokości do 3 tys. zł za nieprawidłowy stan techniczny pojazdu.

Prawidłowe ustawienie świateł ma wpływ na bezpieczeństwo

Dr inż. Piotr Kaźmierczak z Instytutu Transportu Samochodowego przypomniał, że od tego czy nasze światła są prawidłowo ustawione zależy odległość, z jakiej kierowca widzi obiekty na drodze. - Dobrze ustawione światła mijania powinny nam zapewnić widoczność na odległości około 50 metrów, przy czym przy prędkości ok. 50 km/h droga hamowania sięga do 30 metrów - wyjaśnił. - To bezpieczny dystans, gdzie możemy odpowiednio zareagować na obiekty, które pokazują się na drodze - dodał. Kaźmierczak przypomniał, że światła ustawione za nisko nie oświetlają drogi na odpowiednią odległość, zaś te wyregulowane za wysoko oślepiają innych kierujących.

Badania pokazują, że aż 98 proc. polskich kierowców skarży się, że po zmroku są regularnie oślepiani przez samochody jadące z naprzeciwka, a 40 proc. uważa, że ich światła świecą zbyt słabo.

Kampania "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo"

Kampania "Twoje Światła – Nasze Bezpieczeństwo" została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Partnerami akcji są: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Firma Neptis S.A. – operator komunikatora Yanosik, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Polski Związek Motorowy, firma DEKRA Polska Sp. z o.o., firma Speed Car Sp. z o.o., firma Screen Network S.A. oraz Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Kontrola świateł samochodowych na stacjach kontroli pojazdów w całej Polsce

W ramach kampanii odbędą się ogólnopolskie dni otwarte na stacjach kontroli pojazdów, na których kierowcy mogą bezpłatnie sprawdzić ustawienie świateł w swoich pojazdach.

Sprawdzenia zaplanowano w cztery soboty:

26 października

16 listopada

23 listopada

7 grudnia

Światła można sprawdzić na stacjach funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należących do Holdingu Polskiego Związku Motorowego, a także na stacjach DEKRA Polska oraz Speed Car. Swoją stację udostępnia również Instytut Transportu Samochodowego. W sumie w akcji bierze udział blisko 1,5 tys. stacji kontroli. Pełny wykaz jest dostępny na stronie policji (plik PDF na dole strony).

