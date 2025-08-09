Najlepszy używany samochód do 40 tys. zł. Te modele wybrała sztuczna inteligencja

Mazda 6 III (2013–2016)

Mazda 6 trzeciej generacji, to zdaniem sztucznej inteligencji, najlepszy używany samochód w kwocie do 40 tys. zł.

Mazda 6 trzeciej generacji to jeden z najlepiej ocenianych samochodów segmentu D na rynku wtórnym. Atrakcyjny wygląd, przestronne wnętrze i dobre właściwości jezdne to jej największe atuty. Wersje z silnikiem benzynowym 2.0 SkyActiv-G (145 lub 165 KM) są trwałe, oszczędne i dobrze radzą sobie zarówno w mieście, jak i na trasie.

Mazda 6 jest autem dopracowanym konstrukcyjnie – prowadzi się pewnie, ma komfortowe zawieszenie i przestronny bagażnik. W tej klasie to jeden z nielicznych modeli, który mimo upływu lat wciąż wygląda świeżo i nowocześnie. Za 40 tys. zł można znaleźć zadbane egzemplarze z końca produkcji przed liftingiem, często z udokumentowaną historią serwisową.

Mazda 6 III. Na co uważać?

Największą bolączką Mazdy jest podatność na korozję, szczególnie w nadkolach i progach – warto dokładnie obejrzeć auto przed zakupem i sprawdzić, czy miało wykonane zabezpieczenie antykorozyjne.

Plusy:

dynamiczne i oszczędne silniki benzynowe,

atrakcyjny design,

wysoki komfort jazdy,

dobre wyposażenie.

Minusy:

problemy z korozją,

ograniczona oferta wersji z automatem.

Alternatywa: Volkswagen Golf VII (2013–2017)

Alternatywnym wyborem może być VW Golf VII. To świetna propozycja dla osób szukających kompaktu klasy premium. Auto oferuje wysoką jakość wykonania, dobrą ergonomię i szeroką gamę silników. Szczególnie warte uwagi są benzynowe jednostki 1.4 TSI o mocy 122–150 KM – oferują dobrą dynamikę i umiarkowane spalanie.

Golf prowadzi się pewnie, ma precyzyjny układ kierowniczy i dobrze zestrojone zawieszenie. Wersje Highline i Comfortline oferują bogate wyposażenie – często obejmujące dwustrefową klimatyzację, tempomat, czujniki parkowania i system multimedialny z ekranem dotykowym. W budżecie do 40 tys. zł można znaleźć modele z lat 2014–2016, także w wersji kombi.

Golf to auto dla kierowców, którzy szukają kompaktowego auta o wysokim poziomie wykonania, dobrej ergonomii i nowoczesnych rozwiązaniach.

Plusy:

dobre osiągi,

wysoka jakość wykończenia,

komfortowe zawieszenie.

Minusy:

niektóre silniki TSI wymagają dokładnej weryfikacji,

wyższe ceny części niż w konkurencyjnych modelach.

Alternatywa: Hyundai i30 II (2015–2017)

Hyundai i30 drugiej generacji to jeden z najbardziej niedocenianych samochodów kompaktowych. Wyróżnia się dobrym stosunkiem ceny do jakości, niezłą trwałością i bogatym wyposażeniem w stosunku do ceny. Silniki benzynowe 1.4 i 1.6 MPI nie imponują osiągami, ale są wyjątkowo trwałe i tanie w serwisowaniu.

Auto dobrze sprawdza się jako samochód rodzinny – ma przestronne wnętrze, duży bagażnik (zwłaszcza w wersji kombi) i przyzwoity komfort jazdy. Wersje z końca produkcji można znaleźć z niskimi przebiegami i pełną historią serwisową.

To samochód dla osób szukających solidnego i bezproblemowego auta do codziennego użytku.

Plusy:

niskie koszty utrzymania,

niezawodność,

dobra relacja ceny do wieku i przebiegu.

Minusy:

przeciętna dynamika,

mniej prestiżowa marka niż konkurenci.

Podsumowując: w budżecie do 40 tys. zł wybór dobrego używanego samochodu jest naprawdę szeroki. Mazda 6 III wyróżnia się atrakcyjnym wyglądem, wysokim komfortem jazdy i niezawodnymi silnikami benzynowymi. Jeśli ktoś szuka mniejszego, bardziej kompaktowego auta, dobrym wyborem będzie Volkswagen Golf VII, a osoby stawiające na ekonomię i niezawodność powinny przyjrzeć się Hyundaiowi i30 II.

Najlepsze używane samochody do 40 tys. zł, galeria zdjęć: