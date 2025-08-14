Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? W tych miastach zdawalność jest najwyższa [LISTA]

Egzamin na prawo jazdy, zarówno z teorii, jak i praktyki, można zdawać w dowolnym WORD w Polsce. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania kursanta czy lokalizacja szkoły jazdy. Co ciekawe, zdawalność egzaminów różni się w poszczególnych miastach. Gdzie najłatwiej jest zdać egzamin na prawo jazdy, a gdzie najtrudniej? W którym mieście zdawalność egzaminu praktycznego za pierwszym razem jest najwyższa? Poniżej szczegółowe zestawienia miast.