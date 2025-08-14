Spis treści
Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? To pytanie zadają sobie osoby, które uczęszczają na kurs na prawo jazdy i stresują się testem czy jazdą z egzaminatorem. Dane na temat zdawalności egzaminów na prawo jazdy można znaleźć na stronach Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) lub w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych miast. Informacje te zebrali i przeanalizowali eksperci z porównywarki cen ubezpieczeń Mubi.pl.
- Opole 71%
- Gdańsk 64%
- Poznań 61%
- Katowice 61%
- Bydgoszcz 59%
- Szczecin 57%
- Białystok 56%
- Lublin 56%
- Łódź 56%
- Wrocław 56%
- Rzeszów 55%
- Gorzów Wielkopolski 55%
- Zielona Góra 53%
- Kielce 52%
- Toruń 50%
- Warszawa 48%
- Kraków 47%
- Olsztyn 46%
- Włocławek 66%
- Radom 63%
- Bielsko-Biała 62%
- Biała Podlaska 62%
- Siedlce 60%
- Gdynia 59%
- Tarnobrzeg 58%
- Krosno 57%
- Legnica 57%
- Zamość 57%
- Jelenia Góra 57%
- Kalisz 55%
- Elbląg 53%
- Ciechanów 53%
- Suwałki 52%
- Ostrołęka 52%
- Wałbrzych 50%
- Puławy 50%
- Płock 46%
- Leszno 46%
- Nowy Sącz 46%
- Grudziądz 43%
- Nowy Targ 40%
- Rzeszów 51%
- Poznań 45%
- Zielona Góra 41%
- Gdańsk 38%
- Lublin 36%
- Białystok 36%
- Wrocław 35%
- Gorzów Wielkopolski 34%
- Olsztyn 33%
- Warszawa 32%
- Kielce 31%
- Bydgoszcz 30%
- Toruń 30%
- Katowice 29%
- Szczecin 27%
- Kraków 25%
- Łódź 25%
- Opole 24%
- Krosno 55%
- Ostrołęka 52%
- Kalisz 52%
- Suwałki 52%
- Wałbrzych 50%
- Płock 45%
- Siedlce 45%
- Jelenia Góra 43%
- Leszno 43%
- Puławy 43%
- Włocławek 42%
- Gdynia 41%
- Radom 38%
- Bielsko-Biała 37%
- Tarnobrzeg 36%
- Nowy Targ 36%
- Nowy Sącz 35%
- Ciechanów 34%
- Zamość 34%
- Biała Podlaska 33%
- Legnica 33%
- Elbląg 30%
- Grudziądz 27%
- Ostrołęka – 56%
- Łomża – 48%
- Suwałki – 48%
- Płock – 47%
- Rzeszów – 45%
- Siedlce – 44%
- Krosno – 43%
- Kalisz – 43%
- Jelenia Góra – 43%
- Tarnobrzeg – 43%
- Krosno - 65%
- Łódź - 65%
- Lublin - 63%
- Bielsko-Biała - 63%
- Białystok - 63%