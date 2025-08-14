Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? W tych miastach zdawalność jest najwyższa [LISTA]

2025-08-14 11:36

Egzamin na prawo jazdy, zarówno z teorii, jak i praktyki, można zdawać w dowolnym WORD w Polsce. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania kursanta czy lokalizacja szkoły jazdy. Co ciekawe, zdawalność egzaminów różni się w poszczególnych miastach. Gdzie najłatwiej jest zdać egzamin na prawo jazdy, a gdzie najtrudniej? W którym mieście zdawalność egzaminu praktycznego za pierwszym razem jest najwyższa? Poniżej szczegółowe zestawienia miast.

Nauka jazdy

W którym mieście najłatwiej jest zdać prawo jazdy?

Gdzie najłatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? To pytanie zadają sobie osoby, które uczęszczają na kurs na prawo jazdy i stresują się testem czy jazdą z egzaminatorem. Dane na temat zdawalności egzaminów na prawo jazdy można znaleźć na stronach Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) lub w Biuletynie Informacji Publicznej poszczególnych miast. Informacje te zebrali i przeanalizowali eksperci z porównywarki cen ubezpieczeń Mubi.pl. 

Egzamin teoretyczny. W tych miastach wojewódzkich zdawalność jest najwyższa:

  • Opole 71%
  • Gdańsk 64%
  • Poznań 61%
  • Katowice 61%
  • Bydgoszcz 59%
  • Szczecin 57%
  • Białystok 56%
  • Lublin 56%
  • Łódź 56%
  • Wrocław 56%
  • Rzeszów 55%
  • Gorzów Wielkopolski 55%
  • Zielona Góra 53%
  • Kielce 52%
  • Toruń 50%
  • Warszawa 48%
  • Kraków 47%
  • Olsztyn 46%

Egzamin teoretyczny. Zdawalność w mniejszych miastach, takich jak Gdynia, Siedlce, Legnica

  • Włocławek 66%
  • Radom 63%
  • Bielsko-Biała 62%
  • Biała Podlaska 62%
  • Siedlce 60%
  • Gdynia 59%
  • Tarnobrzeg 58%
  • Krosno 57%
  • Legnica 57%
  • Zamość 57%
  • Jelenia Góra 57%
  • Kalisz 55%
  • Elbląg 53%
  • Ciechanów 53%
  • Suwałki 52%
  • Ostrołęka 52%
  • Wałbrzych 50%
  • Puławy 50%
  • Płock 46%
  • Leszno 46%
  • Nowy Sącz 46%
  • Grudziądz 43%
  • Nowy Targ 40%

Egzamin praktyczny na prawo jazdy. W tych miastach wojewódzkich zdawalność jest największa: 

  • Rzeszów 51%
  • Poznań 45%
  • Zielona Góra 41%
  • Gdańsk 38%
  • Lublin 36%
  • Białystok 36%
  • Wrocław 35%
  • Gorzów Wielkopolski 34%
  • Olsztyn 33%
  • Warszawa 32%
  • Kielce 31%
  • Bydgoszcz 30%
  • Toruń 30%
  • Katowice 29%
  • Szczecin 27%
  • Kraków 25%
  • Łódź 25%
  • Opole 24%

Egzamin praktyczny. Zdawalność w mniejszych miastach:

  • Krosno 55%
  • Ostrołęka 52%
  • Kalisz 52%
  • Suwałki 52%
  • Wałbrzych 50%
  • Płock 45%
  • Siedlce 45%
  • Jelenia Góra 43%
  • Leszno 43%
  • Puławy 43%
  • Włocławek 42%
  • Gdynia 41%
  • Radom 38%
  • Bielsko-Biała 37%
  • Tarnobrzeg 36%
  • Nowy Targ 36%
  • Nowy Sącz 35%
  • Ciechanów 34%
  • Zamość 34%
  • Biała Podlaska 33%
  • Legnica 33%
  • Elbląg 30%
  • Grudziądz 27%

Egzamin praktyczny na prawo jazdy. Zdawalność za pierwszym razem, lista miast (dane Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej OSK za lata 2009-2022):

  • Ostrołęka – 56%
  • Łomża – 48%
  • Suwałki – 48%
  • Płock – 47%
  • Rzeszów – 45%
  • Siedlce – 44%
  • Krosno – 43%
  • Kalisz – 43%
  • Jelenia Góra – 43%
  • Tarnobrzeg – 43%

Egzamin z teorii, największa zdawalność za pierwszym podejściem:

  • Krosno - 65%
  • Łódź - 65%
  • Lublin - 63%
  • Bielsko-Biała - 63%
  • Białystok - 63%
Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w skróconej wersji. Czy zdałbyś test za pierwszym razem?
Pytanie 1 z 10
Czy w tej sytuacji kierowca ma obowiązek włączyć kierunkowskaz, by zasygnalizować zmianę pasa ruchu z lewego na prawy?
Sytuacja
