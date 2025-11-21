Znak P-35. Nie wszyscy kierowcy wiedzą, co oznacza

Podróżując samochodem po Europie, warto pamiętać, że nie wszędzie obowiązują te same przepisy ruchu drogowe, znaki czy ograniczenia prędkości. Przed wyjazdem warto zapoznać się choćby z podstawowymi znakami w danym kraju, bo niektóre z nich mogą zaskoczyć.

Co oznacza znak P-35?

Znak P-35 to znak ostrzegawczy, który od 2023 roku można spotkać np. przy drogach szybkiego ruchu w Hiszpanii. Ma trójkątny kształt, czerwoną ramkę, a w środku dwa samochody i przeplatające się strzałki. Opisuje go hiszpańskie słowo "trenzado", czyli "spleciony". P-35 ostrzega kierowców, że zbliżają się do miejsca, gdzie "splatają" się (przechodzą, łączą się) różne pasy ruchu.

Widzisz P-35? Zachowaj szczególną ostrożność

Widząc znak P-35 kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność, ponieważ w takich miejscach przy wyprzedzeniu czy zmianach pasów ruchu często dochodzi do kolizji i wypadków.

Biały romb na niebieskim tle

Innym ciekawym przykładem znaku, którego nie ma w Polsce, jest biały romb na niebieskim tle. Znak ten ustanowiono we Francji - pierwszy stanął w 2020 roku na autostradzie A48, która łączy Grenoble z Lyonem. Wskazuje one pasy drogowe przeznaczone wyłącznie dla carpoolingu, czyli dla samochodów, którymi jedzie przynajmniej dwóch pasażerów. Carpooling to idea i system współdzielenia samochodu - jednym pojazdem jedzie kilka osób, które umówiły się na podróż za pośrednictwem dedykowanych aplikacji, takich jak np. BlaBlaCar. U podstaw carpooling leży ochrona środowiska i oszczędność pieniędzy. Do korzystania z pasów oznaczonych znakami z białym rombem uprawnione są również pojazdy transportu publicznego, taksówki i samochody niskoemisyjne (z winietą Crit'Air).

